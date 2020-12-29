分享一道酸甜开胃的高升排骨，祝大家步步高升！

冬天就是名正言顺吃肉肉的季节嘛～这排骨做法非常简单，因为调味料的比例是按照1、2、3、4、5来分配的，数字一路升上去，寓意着步步高升，所以过年过节吃非常应景～当然啦，这么好吃的菜，平时也可以多吃吃，酸甜开胃，几乎没人会不喜欢吧！

材料：

主料：排骨400g。

配料：蒜3瓣、白芝麻少许。

调料：料酒1大勺、糙米醋2大勺、糖3大勺、生抽4大勺、清水5大勺。

准备：

蒜去皮切片。

做法：

1.排骨用清水浸泡半小时，洗净沥干；

2.锅中加少许油，烧热后放入蒜片爆香；

3.放入排骨翻炒；

4.炒至排骨微微变成焦黄色；

5.放入1大勺料酒；

6.再放入2大勺糙米醋；

7.再放入3大勺糖；

8.再放入4大勺生抽，翻炒均匀；

9.最后放入5大勺清水；

10.大火煮开，转小火；

11.盖上锅盖，炖20分钟；

12.大火收汁，出锅撒少许白芝麻。

心得分享：

1.没有糙米醋的话，用普通米醋就可以；

2.白芝麻也可以换成葱花，做个点缀。

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