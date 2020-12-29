分享一道酸甜开胃的高升排骨，祝大家步步高升！
发布于2020-12-29 10:47:33 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
冬天就是名正言顺吃肉肉的季节嘛～这排骨做法非常简单，因为调味料的比例是按照1、2、3、4、5来分配的，数字一路升上去，寓意着步步高升，所以过年过节吃非常应景～当然啦，这么好吃的菜，平时也可以多吃吃，酸甜开胃，几乎没人会不喜欢吧！
材料：
主料：排骨400g。
配料：蒜3瓣、白芝麻少许。
调料：料酒1大勺、糙米醋2大勺、糖3大勺、生抽4大勺、清水5大勺。
准备：
蒜去皮切片。
做法：
1.排骨用清水浸泡半小时，洗净沥干；
2.锅中加少许油，烧热后放入蒜片爆香；
3.放入排骨翻炒；
4.炒至排骨微微变成焦黄色；
5.放入1大勺料酒；
6.再放入2大勺糙米醋；
7.再放入3大勺糖；
8.再放入4大勺生抽，翻炒均匀；
9.最后放入5大勺清水；
10.大火煮开，转小火；
11.盖上锅盖，炖20分钟；
12.大火收汁，出锅撒少许白芝麻。
心得分享：
1.没有糙米醋的话，用普通米醋就可以；
2.白芝麻也可以换成葱花，做个点缀。
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