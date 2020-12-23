宝贝到这个月龄，就可以吃肉肉啦~赶紧安排

最近写了几篇辅食的文章，有宝妈就在后台问了，到底什么时候能给宝宝吃肉肉呀~

肉制品中含有很多宝宝生长发育必需的营养元素，确实是孩子不可错过的好食材，今天育姐就给大家好好说说宝宝什么时候能吃肉，孩子吃哪种肉比较好，赶紧来学习一下吧~

根据月龄添肉肉，让你一目了然

宝宝吃辅食一段时间后，大家就可以给他添加适当的肉肉了。不过这也是有一定的规律，只要遵循规律，就会有利于宝宝的生长发育，具体接着往下看：

7个月宝宝：猪肉、牛肉

宝宝7个月时，就可以把猪肉安排上了~猪肉中含有维生素B1，有助于宝宝的消化吸收。建议大家选大腿肉或里脊肉为宜，并且一次不能超过70克。

除了猪肉外，牛肉也可以吃啦~宝宝吃牛肉，不但可以有效预防缺铁性贫血，还能增强宝宝抵抗力。

8个月宝宝：鸡肉

宝宝8个月时就可以吃鸡肉了。刚开始添加鸡肉，建议选择鸡胸肉为好。鸡胸肉肉质细嫩，宝宝吃了可以补充胶原蛋白。

10个月宝宝：鱼肉

宝宝品尝过猪肉、牛肉、鸡肉等肉食后，到了10个月时就可以吃鱼类等海鲜了。深海鱼富含DHA，可以促进宝宝智力发育。

给宝宝吃肉的注意事项

推荐量

7—9个月：逐渐达到50g肉禽鱼;

10—12个月：50g肉禽鱼;

1—2岁：50-75g肉禽鱼;

2—3岁：50-70g 肉禽鱼蛋总量;

4—5岁：70-105g肉禽鱼蛋总量。

TIP：如果宝宝消化能力较弱，那么可以适当延迟每种性状的添加时间和量，让他来适应。

性状变化

稀泥状→稠糊状→碎末状→促够软烂的小块状。

如果按月龄，大概是这样：

7—8个月：肉泥;

9—12个月：肉丁、小肉块;

1岁以后：肉丸、肉肠、肉丝。

TIP：市售的肉松往往含有较高的氟化物，宝宝长期食用的话不利于牙齿和骨骼的生长发育，不建议让宝宝常吃肉松。

注意！这几种肉不能给宝宝吃

在辅食中添加肉类有助于宝宝的生长发育，但以下三种千万不要给宝宝吃：

1.烟熏肉

烟熏肉在生产过程中会添加防腐剂，宝宝吃多了不利于身体健康，很容易给宝宝娇嫩的肠胃带来不良影响。

2.油炸类

油炸类肉制品不但含有过量油脂，其中的某些添加物对宝宝的身体健康也很不利。宝宝吃油炸类肉制品会导致身体发胖，甚至会妨碍身高的增长。

3.腌制类

市面上出售的肉制品很多都经过了多种加工，腌制类肉产品就是其中的代表。腌制的肉类存放时间太长会产生亚硝酸盐，经常吃会加重肾脏的代谢负担。

最后提醒大家，一定要购买新鲜、质量有保证的肉哦，不要到小摊小贩那里买来历不明的肉~宝宝的饮食健康十分重要，大家要多多用心，才能保证宝宝身体健康和正常发育！

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