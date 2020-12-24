90%的宝宝会冬季积食！如何判断？怎样防范？

到了冬天，孩子们最容易遇到的问题不是感冒发烧，而是冬季积食！天冷了，大人们对孩子的关爱更加倍了，不但会把他们裹成小粽子，还会一个劲地喂喂喂，就怕孩子冻到饿到，结果积食的问题就来了！那么如何判断孩子是不是积食呢？看看下面的内容：

♥ 如何判断孩子是否积食，主要看这几个方面

宝宝长期积食，会出现很多不良后果。如果比较轻的话，会导致宝宝精神萎靡、睡眠质量较差；如果比较重的话，就会妨碍宝宝的正常发育，引发发育迟缓。因此对于宝宝积食，大家一定要好好观察，及时干预：

1.闻闻宝宝口中气味

宝宝积食了，口中就会常常散发出“酸臭味”。食物在胃中无法消化，就会通过嘴巴返出酸臭味。因此，如果你发现自家孩子有这种情况，并且小肚子也鼓鼓涨涨的，有很大可能是积食导致。

2.宝宝情绪不稳定

宝宝情绪波动剧烈，比如不爱吃饭、睡眠质量差、莫名烦躁，在排除其他原因后，有可能就是积食造成的。

3.看看宝宝的脸色

积食宝宝的脸色会显得很枯黄，气色也不太好，和正常宝宝差别还是蛮大的，一眼就能发现。

♥ 为什么很多宝宝在冬天容易积食？

宝宝冬天发生积食，主要原因有以下三点：

1.脾胃虚弱

科学研究发现，宝宝消化系统发育成熟需要8年左右。换句话说，宝宝到了8岁左右，肠胃才会发育完善。

在8岁前，宝宝肠胃发育不完善，再加上冬季易导致脾胃虚弱，如果不能很好地适应天气变化，就会引发积食。

2.饮食油腻

不少父母认为，宝宝在冬天要多吃多补，尽可能多地储存能量，这样第二年才能长地更高更壮。其实这种观点是错误的。宝宝吃油腻、大补的食物多会难以无法消化，反而会引发积食。

3.天气寒冷

冬天气温下降，人的活动量也随之减少，导致肠胃功能受到影响，对宝宝而言也是如此。如果父母没有及时调整宝宝饮食，就容易让食物堆积在肠胃道中，引进引发积食。

♥ 冬季宝宝吃辅食，这三种要避免

上文说过，宝宝吃得不对就会引发积食。尤其是以下这三种食物不但很难消化还影响长高，要避免哦~

1.过多的粗粮

有人“吃粗粮更健康”。这句话本身没有错，但要看怎么吃。宝宝肠胃功能较弱，吃太多粗粮辅食反而会导致肠道蠕动速度变慢，使积食情况变得更严重。因此到了冬季，粗粮类辅食还是少吃点为好。

2.过量的荤食

到了冬天，不少父母在饮食上会选择大补食物，希望通过吃各种大鱼大肉给宝宝补身体。但相比而言，荤食类食物比普通食物更难消化，会给宝宝娇嫩的肠胃带来很大负担。

宝宝吃太多荤食，除了会引发积食外，还会让宝宝发胖。要知道宝宝体内脂肪太多，可是会妨碍身高的正常增长哦~

3.鲜榨水果汁和蔬菜汁

不少父母喜欢给宝宝喝鲜榨的蔬菜汁和水果汁，认为这样既好喝又有营养。

其实，蔬菜和水果在榨汁的过程中，所含的维生素和膳食纤维已经遭到了破坏。对宝宝而言，蔬菜汁和水果汁就是糖水。

再说，蔬菜汁中含有草酸，如果没有加热直接让宝宝饮用，不但会加重肠道的消化负担，妨碍营养的正常吸收，还会影响宝宝长高。

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