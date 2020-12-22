“不嫁不娶”的两头婚：生俩娃，各养各的，你看好吗？

“不来不去”，“不进不出”，“不嫁不娶”，“两家拼拼”。这说的就是既不是男娶女嫁，也不属于女招男入赘的“两头婚”。最近两天，这种江浙一带近年来兴起的新的婚姻形式冲上热搜，你关注了吗？对此又怎么看呢？网友们是吵翻了天！

网速2g的先来看看啥是“两头婚”：

有不少网友对“两头婚”持支持态度：

这里补充一点，有网友指出自己所知道的“两头婚”小两口是住在一起，并不是分别住在各自父母家。这里各家情况可能不太一样。

更多的网友是一边倒不赞成：

男方赚了，啥都不出白得一孩子。

女方也太难了，要付出却什么也得不到。

这不就是重男轻女吗？

身边也悲惨的例子。

洪晃的关注点放在了对孩子的心理影响上，认为“两头婚”实际上是让孩子被单亲了，委屈了孩子。

@作家陈岚并不看好两头婚，认为一头婚就好，新生儿第一优选照顾人选是亲妈，应围绕母亲建立起新的小家庭。

在@耿向顺看来，不管是男娶女嫁、男入赘女，还是两头婚亦或是不婚，都是顺应时代发展的产物，有利也有弊，每个人根据自己的实际条件来选择，适合自己、能给自己和自己的家人带来幸福的就是最好的。

而对“两头婚”未来的发展趋势，《中国妇女报》给出了三种观点：

其一是，这类现象可能会消失，因为两头婚是一个特定历史时期的产物，必然会随着社会的发展逐渐减少。也有观点恰恰相反，随着教育的普及以及文明素养的提升，人们对婚姻姓氏的态度会越来越开明，“两头婚”会冲淡人们对于姓氏传承的“执拗”。还有一观点则比较折中，认为这种形式会跟招上门女婿一样，依然存在，但不会成为普遍现象。

对此，你怎么看呢？你身边有“两头昏”的朋友，或者你自己就是？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)