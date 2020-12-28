想要成功造人，丈夫要做好这些准备

生育子女不仅是妻子一个人的事情，跟丈夫也有很大关系，因为受精卵结合需要健康的卵子与精子。想要成功受孕，大家要让丈夫在备孕期间也要做好准备工作。快来了解男性备孕的一些常识吧~

1.改变不良的生活习惯

很多男性都有吸烟喝酒的情况，这会影响精子健康。香烟中含有多种有害物质，这些物质会造成精子畸形，精子活力低；饮酒过量还会造成胎儿智力发育。因此，想要备孕成功，大家要让老公戒烟戒酒，半年以后在生育。

2.远离高温

男性睾丸可接受的温度是35℃°，如果睾丸长时间处在高温状态下，精子形成将受到影响。因此，在备孕期间，大家要让老公远离高温环境，平时不穿紧身牛仔裤，不要泡热水澡或是蒸桑拿，也不要骑自行车。从事电焊工或是建筑工地的男性朋友，应做好日常降温工作，停职半年后再生育。

3.适当补充微量元素

备孕期间，丈夫需要补充微量元素，比如钙铁锌，这些微量元素在提高精子质量的同时也能增加精子数量，提高身体抵抗力。如果男性体内缺乏某种微量元素（比如锌），精子数量质量都会下降，这不利于备孕成功。

4.保证营养均衡

想要备孕成功，丈夫要有高质量的精子。因此，在日常生活中大家要让老公注意营养均衡，多吃肉类、海产品以及动物肝脏等富含蛋白质、锌、硒等元素，以保证精子代谢以及数量。

5.合理运动

备孕期间要合理运动，提高身体自身抵抗力，促进体内新陈代谢，同时也能提高体内睾酮激素分泌，为提供优质精子打下基础。

6.注意个人卫生

在备孕期间，丈夫一定要注意个人卫生。如果没有注意个人卫生，也会影响精子质量。

7.做好备孕前的检查工作

丈夫在决定备孕前应先去医院做个全面检查，以了解身体是否健康。其中需要检查包括精液常规、遗传疾病或是DNA碎片率等。

男性备孕前应做好准备工作，杜绝不良的生活习惯，合理饮食，保证营养均衡。在备孕期间要保持心情愉快，不要有太大的压力。这样才给为孩子提供一个好的精子，为备孕成功提供有力保障。

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