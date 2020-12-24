想要实现纯母乳，产后3天你得这么做

对于宝宝来说，母乳是最好的口粮。因此，很多妈妈都会选择母乳喂养。而想要顺利实现纯母乳喂养，就要抓住产后72小时，赶紧来了解一下相关知识吧。

产后72小时，分泌乳汁关键期

产后72小时是泌乳过渡期，母乳量会从少到多。越早吸吮，越容易刺激下丘脑释放催产素和催乳素，加快乳汁分泌。如果妈妈因为奶少就不让宝宝吸吮，这反而减少乳头刺激，最终导致母乳喂养失败。

出生半小时内接触吸吮

宝宝出生半小时内，只要妈妈身体条件允许，就应让宝宝尽早接触奶头，尽早吸吮。母乳营养价值高，不是任何食物所代替的。越早给宝宝吸吮，越能增强宝宝吸吮能力。利用宝宝的吸吮刺激乳头神经末梢，进而传递给脑垂体前叶，加快乳汁分泌速度，让宝宝有足够的奶水可以喝。

宝宝吸吮次数越多，越容易刺激乳头分泌乳汁。通过吸吮将乳汁排空，刺激乳汁量增加，避免乳汁淤积。因此，大家要尽早给宝宝吸吮，刺激乳腺分泌乳汁。

母乳喂养不要限制次数与量

相较于奶粉喂养，母乳喂养是按需喂养，只要宝宝饿了，妈妈就应该给宝宝吃奶，并且每次喂奶也不要限制量，这样才能满足宝宝生长发育需求和心理需求。同时，宝宝的吸吮也能刺激乳汁分泌，加快产后子宫恢复，预防乳腺炎。

母婴同室更容易刺激乳汁分泌

生完孩子后，如非特殊情况，要让宝宝与妈妈待在一间房间，这将有助于妈妈尽早开奶，促进乳汁分泌。

母乳营养价值高，能满足宝宝对营养的需求。在产后72小时应尽早开奶，让宝宝吸吮，刺激乳汁分泌。

大家还需要注意哺乳姿势，让宝宝含住整个乳晕，这样宝宝在吸吮时就不会伤害到乳头。宝宝在吃完奶后，如果还感到涨奶，这时候可以用吸乳器将奶水排空，储存起来，日后再给宝宝喝。

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