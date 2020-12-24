游乐园中最易发生意外的6个地方，有孩子的一定要看！

最近天气不错，碰到周末，很多父母都会带宝宝去游乐园玩耍。虽然游乐园的保护措施做得都比较到位，但依然有不少隐患需要多注意，下面就为大家盘点游乐园中最容易发生意外的6个地方，家长一定要仔细看：

1.荡秋千

秋千上下摆动时，会存在一个危险区。其他小朋友在荡秋千时，如果有孩子从危险区路过，就有可能被撞伤。另外，宝宝玩耍时有可能出现抓不住秋千两侧的绳子被甩出的情况。

如果宝宝不满三岁，给她坐秋千就不要把秋千推得过高，一定要保证秋千在自己的控制范围内，建议保证能够在一步冲过去的范围。另外，不管宝宝多大，都不要让宝宝站着荡秋千或者两人一起荡秋千。

2.跷跷板

宝宝喜欢玩“躲猫猫”，一定要告诉他千万不要躲在跷跷板下方。育姐身边就发生过一个意外，有个小朋友跑到跷跷板下方捡玩具，结果正好被下落的跷跷板砸中头部，当场流血不止，非常危险。

玩跷跷板时，两个小朋友一定要一起上板，如果一侧宝宝刚坐下还没抓牢，另一侧宝宝跳上去，就有可能把没坐稳的宝宝弹飞，引发意外。宝宝在玩跷跷板时，大家一定要在旁小心看护不要让宝宝摔下来，同时还要注意有没有其他小朋友钻到跷跷板下面。

3.攀岩

现在很多游乐场设置了儿童攀岩项目。大家要提醒孩子，不要靠近正在攀爬的其他小朋友，以免上面的小朋友想下来时压到宝宝。如果攀岩墙下方没有蹦床或海绵垫保护，或者保护措施的半径小于两米，大家最好不要让宝宝玩攀岩。

4.滑梯

一些早教机构提倡，宝宝在父母的保护下头向下滑滑梯，这样可以有效锻炼前庭觉海马体。啊这，这种有辱智商的做法你还敢信？

不过需要注意的是，有的孩子滑到滑梯底部没有及时离开，这就有可能会被后面的小朋友撞到。尽管这种程度的撞伤不会引发严重问题，但如果滑滑梯的小朋友较多，导致出现“叠罗汉”的情形，压在最下面的宝宝就会很危险。

大家要教育孩子，滑滑梯时要遵守规矩，排队往下滑，不能在滑梯上逆行。如果发现有孩子不遵守规矩，要及时出声制止，不要有任何顾虑。这种管教不但保护了自家宝宝，也是对其他小朋友负责。大家也千万不要让孩子坐在自己腿上滑，这样有可能引发骨折！

另外，大家陪宝宝滑滑梯，正确的做法是站在滑梯一旁，而不是站在滑梯底部。宝宝从滑梯上滑下来时，如果有危险，宝宝会本能地翻身躲避，极易翻出滑梯或摔伤脸部。爸妈站在一旁，可以立即抓住宝宝，避免发生意外。

5.蹦床

如果宝宝年纪较小，千万不要让他和大孩子一起跳蹦床。一岁半以下宝宝在蹦床上摔倒后，无法在上下晃动的蹦床上站起来，有可能会伤害到大脑。

宝宝跳蹦床受伤的事件层出不穷，主要原因就是跌倒后发生的相互踩踏，导致孩子骨折。因此，建议6岁以下宝宝最好让他玩单人蹦床为好。另外，大家不要抱着宝宝一起跳蹦床，这样非常危险。

6.沙地

沙子细小，有可能会迷住宝宝眼睛，处理起来很麻烦。宝宝眯眼后，常常会用手去揉，导致情况越来越严重。因此，大家发现宝宝抓起沙子随意挥洒，或者丢来丢去一定要及时制止。

不满3岁的宝宝不懂社交和与人合作，如果有大一点的孩子在旁边玩沙，建议大家将宝宝抱到其他地方玩耍，以免产生不必要的纠纷。

最后提醒大家，有调查表明，爸妈在旁玩手机，宝宝发生危险的几率上升了63%。因此，请各位放下手机，要时刻注意宝宝的动向，保证孩子的安全！

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