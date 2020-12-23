B超、三维、四维都是啥，你都搞清楚了吗

我发现，很多准妈妈都认为四维彩超是必查项目。这其实是一个很大的误区，归其原因主要是大家对B超、三维、四维等一系列检查不清楚，不明了，今天我们就来说说这些检查的区别：

Δ B超检查

B超检查是指通过超声波的发射和接收，把超声波转变成电信号，然后形成黑白图像。因为探头在准妈妈的腹部发出的是扇形超声波，所以我们在显示器上看到的是一个扇形平面的黑白图。

Δ 彩超检查

彩超检查就是在普通B超基础上，把血流部位加上颜色，从而看出心脏、脐带和血管的流向。彩超检查通常用于心脏排畸检查和孕晚期脐带绕颈的观测。

如果不做彩超检查，普通B超也可以看清孩子有没有心脏畸形和脐带绕颈的情况，只是需要医生花更多的时间和耐心去观察和判断。

Δ 三维彩超

孕20-24周时，准妈妈需要进行一次大排畸检查，而大排畸检查最常使用的就是三维彩超。三维B彩超是在彩超的基础上，使用电脑软件对B超图像进行后期加工，使其变得更加立体。

从医学的角度上而言，三维彩超并不会让检查更有利，也不会有更多的角度，因为它本质上还是那个B超。只不过，三维彩超显得更加高级、更加专业。

Δ 四维彩超

如果想做四维，可以选在孕26-28周的时候做，此时胎宝宝身上的肉变多了，从脸上看更像是婴儿。但因为长了很多肉，宝宝身体挤在子宫内已经不能将细节看得太清楚了。

此时做四维彩超，更多的是拍下宝宝面部特征，为孩子成长留下纪念。四维彩超最值得称道的地方就是，它拍下的动作比三维B超更有连贯性。

简单来说，普通B超拍的是黑白图片，彩超拍的是彩色照片，三维彩超是给彩色图片做了3D建模，四维彩超则是在3D建模的基础上加了动画特效。总而言之，普通B超和彩超的区别，就是黑白照片和彩色照片的区别。彩超应用广泛，是因为更容易看清胎儿有没有出现脐带绕颈。

那么，有没有必要做四维彩超？

其实，做三维和四维根本没有什么太大差别，除非你想录下给宝宝做纪念，否则真没必要做。

而且，这四种B超检查的价格相差也蛮大的。其中，普通B超价格便宜，而彩超的性价比较高。三维彩超和四维彩超最近几年刚刚兴起，价格相对来说比较昂贵。

最后提醒大家，这里说的没必要，是指没必要花高价去做四维彩超，并不是说孕26-28周不做B超检查。根据我国现行的生育医疗相关规定，孕妇在孕期要做12次产检，其中包含5次B超检查。

最后，祝大家平安度过孕期，顺利与宝宝相见！

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