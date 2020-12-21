小家伙便秘，教你几招，快速解决！

有些宝宝在日常生活中拉粑粑时总是非常困难，让妈妈们很是着急。那有什么好的方法可以解决宝宝便秘呢？今天就教大家几个实用小妙招，赶紧来瞧瞧吧~

宝宝拉不出臭臭，是便秘还是攒肚？

如果宝宝大便比较困难且干结，那就有可能是便秘了。便秘跟宝宝饮食有很大关系，如果饮食中缺少纤维素，就会导致大便变干变粘。

攒肚与便秘不同，攒肚的宝宝大便不干结，排出时也没有任何的困难，饮食、情绪都是正常的。面对这种情况，大家无需太过担心，宝宝只是肠道消化功能强，所以才会不拉臭臭。

缓解宝宝便秘，赶紧试试这几招！

1.帮助宝宝养成好的排便习惯

每天宝宝吃饭后，可以让其在马桶上面坐一会。如果宝宝没有便意，坐一会后就可以让他起来。之所以在饭后，是因为吃饭时，肠胃蠕动速度加快，帮助粪便推进，促进便意生成。饭后10分钟，便秘的宝宝去马桶上蹲一会，很容易就会排便，这样就能帮助他养成排便的习惯，改善便秘。

2.足够的活动量

走路、跑步可以很好地促进肠胃蠕动，改善便秘。大家多带宝宝去户外走走，活动活动。

3.多吃新鲜蔬果

草莓、西蓝花、土豆、蓝莓红薯等新鲜蔬果富含纤维素，可以很好地促进肠道蠕动，大家要多给宝宝吃。

4.多喝水

宝宝便秘有可能是因为体内缺水。因此大家要多给宝宝喝水，并且分次少量的喝，千万不要等到宝宝渴的时候再给他们喝。另外，不要用果汁代替白开水给宝宝喝。

5.按照比例冲调奶粉

有的父母担心宝宝吃不饱，在冲调奶粉时总是额外加一勺或是将勺子装满，这样做是不可取的。大家要严格按照冲调比例冲调奶粉，这样宝宝才能远离便秘。

6.按摩腹部

大家在平时要经常给宝宝按摩肚子。以肚脐为中心，顺时针按摩十次，然后休息五分钟。循环3次，这能很好的缓解宝宝便秘。

如果是便秘，家长要及时采取措施以缓解便秘。先试试上面几个方法来解决便秘，但如果便秘情况始终没有好转，要及时寻求医生的帮助，根据医生建议采取相应措施。

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