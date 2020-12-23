孩子总回嘴？你得样这样教

有的父母发现，宝宝到了一定年龄的时候，总喜欢跟自己对着干，爱顶嘴，让自己很是头疼。此时，大家不能一味的批评责怪孩子，而要了解孩子爱顶嘴的原因，“对症下药”。赶紧来了解一下正确的应对方法吧~

孩子爱顶嘴，有可能是因为这些

1.父母的做法让孩子觉得委屈

有些父母总喜欢在别人面前贬低自己的孩子，这样只会让孩子感到委屈，负面情绪的堆积，进而让他和父母顶嘴。

2.父母没有以身作则

有的父母喜欢给孩子列出各种要求，自己却不需要遵守，这让孩子觉得不公平，所以才会跟父母顶嘴。

3.父母对自己的误会

教育孩子时，父母不了解孩子的想法总是会误解孩子，对孩子责骂。时间久了，孩子肯定会跟父母顶嘴。

孩子爱顶嘴，家长该怎么应对

1.避免过于唠叨

教育孩子时，大家一定要言简意赅，不要总是唠叨的不停，同时要结合行动，引导孩子往正确的方向发展。

2.建立好的家庭氛围

家庭和睦友爱，会让孩子变得积极乐观。即使父母之间有争吵，也不要在孩子面前发作。大家在教育孩子时，应保持平等态度，不强求孩子听从自己的每句话。大家，在提出自己的想法时，要给孩子思考空间，以免孩子出现逆反心理或是抵抗情绪。

3.给孩子足够的尊重

当孩子想做某件事情时，大家应该给其提供机会，创造好的环境，鼓励孩子。当孩子有好的表现时，应及时给予赞许。不要总是要求孩子按照自己的想法去做，让孩子有发言的权利。

4.培养孩子好的性格

平时给孩子做好榜样，尊重家里的长辈。别人提意见，大家应引导孩子积极思考，思虑成熟后再发言，这样可以培养孩子稳重的性格，在平时也能克制好自己。

5.跟孩子进行交流

对于孩子而言，总是希望可以被父母理解。因此家长在平时，应该多跟孩子交流，了解他们的想法，站在平等角度表达自己的想法，让孩子感觉到父母给自己的爱，孩子自然也就愿意接受父母的意见。

孩子爱顶嘴，可能是父母在教育方法上存在问题。因此在教育孩子时，大家不要在孩子面前摆架子，更不要责骂孩子，应该聆听孩子的想法，尊重孩子意愿，这样也能更好的解决问题。

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