奶水不够？这几种食物赶紧安排上，保证给你惊喜！

母乳富含宝宝所需的各种营养物质与抗体，越来越多的中国女性选择母乳喂养。但有些妈妈产后会出现奶水不足情况，这可怎么办？小编建议大家试试下面这几类食物：

1.牛肉

新妈妈产后会因为气血不足而影响母乳分泌。牛肉富含丰富的钙物质与铁元素，适合身体虚弱的新妈妈食用。

2.花生

想要给宝宝提供足够的奶水，妈妈平时就要多补充水分、蛋白质以及胶质等各种营养元素、花生猪蹄汤就富含这些元素，请注意，新妈妈不要吃的太多，以免太过油腻。

3.黑豆

黑豆所含的铁元素与花青素能帮助产后恢复，对下奶也有帮助。不仅如此，黑豆还能加快体内血液循环，缓解产后水肿问题。

4.山药

人体所需的脂肪、膳食纤维、淀粉以及植物蛋白都可以从山药中获取，加快体内消化吸收。新妈妈吃了后在增强体质的同时也能帮助产奶。

5.豆浆

早上喝上一杯豆浆，可以帮助新妈妈疏通乳腺，帮助下奶。因为豆浆中富含丰富的蛋白质以及维生素，这些都是新妈妈产奶所需要的营养元素。

6.葫芦巴

葫芦巴属于一种辅料，新妈妈哺乳期适当吃些不但能促进乳房发育，还能疏通乳腺，增加母乳分泌。

7.青木瓜

很多妈妈都知道，木瓜具有丰胸的功效。除此之外，木瓜还能刺激乳腺分泌更多的奶水。大家在制作木瓜时可以跟排骨一起熬汤，这不仅能增加奶水量，还能增加母乳中的蛋白质含量。

8.鲑鱼

鲑鱼含丰富的DHA以及蛋白质，不但能增加奶水量，还能补充宝宝所需的Ω-3脂肪酸，促进大脑发育，提高宝宝智力。

哺乳期间，大家要多吃上面这几种食物，注意不要吃得过于油腻，这样不利于奶水分泌。平时，大家还要多喝水。要知道，母乳绝大部分都是水组成的，妈妈缺水那乳汁自然分泌不足。另外，生完孩子后及时给宝宝吸吮，这样可以刺激乳腺分泌乳汁。

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