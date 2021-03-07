没有治不好的“熊孩子”，教你几招

在日常生活中，我们经常可以看到在公众场所大喊大叫不懂规矩的熊孩子。那么作为家长，如何教育好“熊孩子”呢？育儿网小编就来教大家几招：

孩子之所以被人说“没规矩，没教养”，是因为自己没有规则意识。因此，大家在平时需要培养孩子的规则意识。

1.从第一次开始

当孩子第一次违反规则时，如果父母总是一句带过，不及时纠正孩子，只会让孩子继续犯错。因此，在孩子第一次犯错时，大家应及时引导，当孩子完成目标时，给予鼓励。

2.从小到大，从简单到困难

不以规矩不能成方圆，规矩有很多，孩子不能一次学成，一个规则的养成孩子需要时间去记忆训练，因此，大家要给与孩子足够的时间，足够的耐心。

学习规则可以从简单开始，一步步过度到困难。当孩子在努力时，大家要给孩子鼓励或是奖励，提高孩子的成就感与愉悦感，这样可以让孩子养成遵守规则的好习惯。

3.父母要以身作则

有的父母会要求孩子遵守各种各样的规则，但自己却总是打破，这样下去孩子怎么会遵守呢？要知道，父母的一言一行都在影响着孩子，孩子会学习模仿。因此，大家想要孩子遵守规则，那家长自己首先要遵守，成为孩子的榜样，孩子自然而然也就会遵守。

4.从做游戏开始

为了增加亲子之间的感情，下班回来或是空闲时就跟孩子玩游戏，为让孩子享受赢的快乐，父母们常常故意“放水”，这样只会让孩子养成不守规则的习惯。

玩游戏是为了让孩子从中体会到规则的含义，知道如果不遵守规则就会被淘汰，没有规则就无法进行下一步。让孩子了解规则的意义，让他们了解规则无处不在。

一开始，孩子还不了解规则，总是不知所措，反复不定，这是正常现象。大家要给孩子接受的时间，不要因为没有效果就不让孩子去遵守。孩子在做某件事情时，要利用一切对孩子进行规则教育，帮助孩子规则意识的养成。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)