教孩子识数字，这几个方法更管用

现在很多父母在孩子小的时候就对他们进行早教，比如很常见的就是认数字等。这样做对孩子大脑发育和智力发展是有好处的，那么该如何让孩子认识数字呢？给大家分享几个好方法：

宝宝几岁开始认数字比较好？

每个孩子发育情况不一样，语言发育情况也是不一样的。但越早接触数字，越能刺激孩子大脑发育。因此，在宝宝一岁时，大家就要让宝宝接触数字，等到宝宝学会说话后就可以快速读出数字。

家长该怎么教孩子认数字？

1.数手指练习数数字

当孩子在说出数字或是数字歌曲时，大家可以用手指表示出每个数字，这能让孩子直观了解数字的含义，并帮助孩子记住了解数字是多还是少，更好地了解数字概念。

2.玩数字游戏

大家可以跟宝宝玩数字图画游戏，游戏期间，孩子会按照数字大小顺序，将数字一个个连接起来，组成图画。这时候宝宝可以了解哪个数字在前，哪个数字在后，将数字与图画相结合，激发学习兴趣。

3.按照顺序说数字

在日常生活中，大家可以利用宝宝玩的玩具或是周围的一切来让宝宝认识数字，之后让宝宝大声练出来。几次之后，宝宝就能记住简单的数字，按照顺序将数字读出来。

4.利用生活中的事物

将数字融入到生活当中，这能让孩子对数字变得敏感，也更能很好的认识数字。大家在给宝宝什么东西时，可以说些跟数字相关的信息。请注意，这些信息要完整，利用视觉刺激传递数字概念，而不是单纯的让孩子念出数字。带宝宝外出时，可以让宝宝收集些自己喜欢的树叶，在上面写上数字，让宝宝将收集的树叶依次按照顺序放到上面，这样可以让宝宝更直观的了解数字，理解数字概念。

教孩子认识数字需从简单开始。刚开始，孩子学习数字比较难，过多的批评很可能会让孩子变得自卑，更加不愿意去学习数字。为此，大家要多给孩子些耐心，当孩子表现的好时，应给鼓励，这样宝宝才能更好地理解数字。

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