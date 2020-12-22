睡前喝奶能长个？这种谣言你还在信？！

很多家长会让孩子睡前喝一杯奶，不仅能助眠，最重要的是还能帮助娃长个！但你知道吗？这个常识其实是个谣言，我们一起来看看：

睡前喝奶可以长个？

牛奶含钙量高，可以帮助宝宝长高高。但如果每天喝太多，比如有的妈妈每天会让孩子喝三杯以上的牛奶，这样反而会事与愿违。

如果你家宝宝是乳糖不耐受，建议用豆制品代替，这样更安全。

其实，喝牛奶最佳时间是早晨起床后，而不是晚上临睡前。要知道，牛奶中含有的营养成分，不会因为饮食时间的不同发生变化。让宝宝晚上喝牛奶很容易消化不良，有可能会引发胃食道反流，增加龋齿的风险。

孩子能否长高，主要取决于生活习惯和遗传，所以倒不如从其他方面多下功夫。

不仅如此，还有很多育儿谣言在困扰着众多宝妈，我们一一来看：

宝宝瘦，就得额外补营养？

现在生活水平提高，宝宝通常不会缺乏营养。只要让宝宝好好吃饭，一日三餐保持均衡合理，就可以在食物中摄取到全面充足的营养，不需要额外补充。

如果你家宝宝总是不好好吃饭，你担心营养跟不上，那么也可以给他额外补充点营养，只要不过量就行。

大便次数和体重有关？

有的父母担心宝宝大便次数多，吃进去的营养还没来得及消化吸收就被排出体外了；还有的父母担心宝宝大便次数少，是营养不足造成的。其实，只要宝宝身体健康发育良好，大便次数多少和体重没有直接关系。

有的宝宝一个星期才大便一次，而有的宝宝一天大便七八次，这在生活中很常见。一般来说，2岁左右宝宝每天大便一两次。只要没有出现便秘（宝宝排便困难、撑破肛门、哭泣、脸部憋得通红等）或腹泻（大便中含有太多水分）情况，并且体重在生长曲线范围内，大家就无需感到担心。

宝宝越长越瘦不正常？

宝宝只是看上去比较瘦而已。宝宝刚出生时，脑袋大，整个人显得“短粗圆”。而宝宝在婴儿期发育速度又很惊人，4个月时的体重通常会比出生时增加一倍，一岁时的体重有可能是出生时的三倍。当然，宝宝出生时是巨大儿除外。

大家可以发现，宝宝月龄越大，生长曲线会越来越平缓。宝宝的身高每个月都会增长，体重只要符合生长曲线都是正常情况，即使体重一两月没有变化，也不用担心。宝宝一两个月不长体重，在视觉上被拉长，看上去瘦一些也是正常现象。

再说，让宝宝长得胖乎乎的也大可不必，毕竟结实可不是胖！

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