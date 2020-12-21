孩子捡地上的东西吃，别太紧张，能提升ta的免疫力！

网上有一种说法：食物掉地上要赶紧捡起来，超过三秒就不能吃了，因为三秒后食物就被细菌给污染了。emmm，纯属一搞笑段子，千万别当真！

食物掉地上孩子能吃吗？相信大多数父母都会说，不可以。但大多数情况是，孩子看到地上有吃的，会趁父母一个不注意，就捡起来吃，那么遇到这种情况该怎么办呢？

放宽心，没你想象得那么脏！



首先，如果你家里是地板砖或者木质地板，每天都打扫拖地的话，就不要太紧张，家里一般是没有太多灰尘和头发，所以根本不会太脏。

此外，细菌和病毒并不是在地面上，而是在空气中漂浮。如果被大颗粒灰尘吸附，才会下沉落到桌子上、地面上、碗里，或者没盖盖子的水杯里。

因此，可以说食物掉在地上和掉在桌子上，是没有多大差别的。孩子把掉在地上的食物捡起来吃，其实也没有多大关系。

如果你家是土地面，完全可以捡起来掸掸土再吃，放心，这可比你用嘴吹食物更加干净卫生，也可以用自来水冲洗食物也是可以的。

让孩子太干净，反而更容易生病

跟大家普及一个新概念“卫生假说”， 它的意思是说孩子年幼时接触的感染越少，将来更容易患上过敏性疾病，老人也经常说“干净人得干净病”，就是这个道理，一些有洁癖的的人反而容易患上比较严重的免疫系统疾病。

在很多人的观念中，细菌是十分危险的。其实，并不是所有细菌都会让人患病。日常生活中我们经常接触的益生菌，就是细菌的一种。当孩子接触无害细菌时，细菌不仅不会对身体造成伤害，还会根据自身特性使免疫系统获得锻炼。

80-90后父母在童年时，经常跑到农田里抓起农作物就吃，或者经常用手去捏泥巴玩，但现在的孩子们很少会去接触这些“脏东西”了。过分干净的生活环境，让这些锻炼免疫系统的微生物很难存活下来。

因此，如果孩子不小心把食物掉在地上，只要不是非常脏非常恶心，没必要忙着阻止孩子吃，这反而能使免疫系统得到充分锻炼，发育得更好更快。

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