既然绕不开手机，该怎么做才能把对孩子的伤害降到最低？

现代社会科技日新月异，电脑、手机、平板等各种电子产品走进了寻常百姓家。尽管育儿专家们一再强调，要让孩子远离这些电子产品，以免伤害孩子的视力发育。但事实上，人类的生活已经离不开这些高科技，想要把孩子隔离在象牙塔里，基本是不可能的。

既然绕不开手机、电脑，那么该怎么做才能把对孩子的伤害降到最低呢？

如果你家孩子对电子产品依赖性不强，可以这样做：

1.用人工智能代替视频

如果你家孩子对电子产品没那么上瘾，那么完全可以用人工智能来替代，同样也可以感受到科技的魅力。比如现在比较流行的小爱同学、天猫精灵等智能音箱，都有AI对话聊天功能。通过与AI智能设备的对话，完全可以收听朵拉、汪汪队、小猪佩奇等故事，在不伤害眼睛的前提下，也可以紧跟潮流，和其他小朋友有话可聊。

2.用绘本代替电子产品

对孩子而言，没有什么声音能比妈妈的声音更好听。孩子出生后就可以听故事了，你完全不用担心他听不听的懂。孩子听妈妈讲故事，并不是单纯靠声音，还会看妈妈的肢体动作和面部表情。

因此，各位宝妈平时一定要和孩子多说话，不一定非要给他唱儿歌好或讲故事，单纯的聊天也可以。亲子之间的亲密交流，是任何电子产品无法取代的。

如果你家孩子已经离不开电子产品，可以试试这几招：

如果你家孩子对电子产品已经上瘾，也不要去一味制止，可以逐渐减少孩子的使用频率。

1.不满两岁

对于这个年龄段的孩子，处理方式还是相对比较容易的。在家的时候，大人尽可能不要打开电脑、电视，少用手机，取而代之地是经常陪孩子阅读绘本、听音乐，这样就能让孩子忘却手机。

如果天气不错，还可以带孩子外出玩耍、晒太阳；如果天气情况好，就去去早教机构学习或者去室内游乐场玩耍。通过独立社交活动，就可以摆脱电子产品的影响。

2.两岁以上

两岁以上孩子具备了一定的思维能力和表达能力，会主动要求看电视、玩手机。这里建议大家，在孩子面前不要看电视，不要用手机做与工作无关的事情。最起码，在孩子醒着的时候，不要用手机玩游戏刷视频，让孩子觉得手机是爸爸妈妈用来工作的。

给孩子使用电子产品的注意事项

如果给孩子使用电子产品，那么以下几点一定要注意：

· 注意选择内容

孩子喜欢看的动画片，最好找来音频故事给他听。可以给孩子多看一些关于英文、自然科学、艺术方面的视频。

· 定时定量

通常来说，儿童动画片一集5分钟左右，大家每天让他看3、4集就可以了。最好让孩子从每天看慢慢减少到每个星期看一天。

只要你能给孩子安排丰富的生活，就能让他度过快乐的童年时光，然而不是依赖于这些电子产品~

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