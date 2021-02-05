科学避孕方式大盘点，安全不伤身！

如果你们还想过二人世界，还没准备好宝宝的到来，又或者你们刚刚迎来了宝宝，暂时不想要二胎。那么，避孕这门功课就要好好做一下了。

今天，我们就来盘点下几种科学避孕的方式，大家赶紧来学习学习：

1.预测排卵期

大家可以通过观察子宫颈粘液，检测体温变化等方式来预测排卵期。如果想要避孕，大家在排卵期就不要同房了。请注意，这种观察也可能会有偏差，导致排卵期计算错误。

2.使用避孕套

避孕套可以阻断阴道和阴茎接触，避免受孕。另外，避孕套还可以预防艾滋病和性病。但如果放置不当，容易发生滑落，影响避孕效果。

3.阴道杀精剂

这种杀精剂可以有助阴道干燥的女性增加阴道润滑性，增加性生活的快感，同时起到杀精避孕的作用。但有的妈妈可能会对杀精剂过敏，因此单独使用杀精剂效果可能不太理想。

4.避孕隔膜

避孕隔膜可以阻止精子进入宫颈，即使精子进入了子宫颈，也会被避孕隔膜底部涂抹的杀精剂杀死。在使用避孕隔膜前，大家需要到医院去定制适合自己子宫直径的隔膜。注意，这个避孕隔膜如果使用不当，避孕失败的可能性也会比较高。

5.避孕药

在西方国家，女性避孕喜欢用避孕药。因为这种避孕方法不但简单便捷，效果稳定，还可以快速帮助新妈妈恢复生育能力。但如果新妈妈有心脏病高血压或者有吸烟史，最好不要用避孕药避孕。服用避孕药可能导致血液凝固，带来心脏问题。如果新妈妈们处于哺乳期，也不适合用避孕药避孕。

建议大家根据自己的身体情况，选择合适的方式进行避孕。

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