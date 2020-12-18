给新生儿晒太阳，这些要点请牢记在心

冬季暖阳当空时，很多人都会带宝宝去晒太阳。不过，对于小月龄的宝宝尤其是新生儿来说，晒太阳也是有讲究的，我们一起来看看：

新生儿晒太阳有哪些好处？

1.有助于新生儿黄疸消退

有的宝宝出生后，因为胆红素代谢异常会出现黄疸病症。宝宝出现黄疸病症，大家无需过分担忧，一般来说，黄疸几天内就会慢慢好转并开始消退。如果病症较轻，太阳中的蓝光可以加快黄疸的消退。如果宝宝黄疸较为严重，应及时带他去医院就医。

2.有助宝宝合成维生素D

维生素D可以促进宝宝对于磷、钙等营养物质的摄取和吸收，有利宝宝骨骼的发育。晒太阳有助于新生儿体内的维生素D3转化为维生素D。

3.增强新生儿免疫力和新陈代谢能力

太阳中的紫外线可以杀菌。而且，新生儿晒太阳时，血液循环速度会变快，从而加快新陈代谢，有利于宝宝的健康成长。

新生儿晒太阳该注意的事项有哪些？

1.晒太阳前要做好准备

宝宝晒太阳前，大家要提前给宝宝涂抹上润肤霜，同时为宝宝准备好头部、脸部、身体部位等遮盖物，以免宝宝被晒伤。另外需要注意的是，新生儿晒太阳的时间不宜过长，时间应控制在10分钟内为宜。

2.晒太阳的时段要选择好

做好晒太阳的防护措施后，选择好晒太阳的时间段也很重要。一般来说，紫外线强的时段不宜带宝宝晒太阳，要避开上午十点到下午四点这个时段。

3.年龄受限制

出生几天的宝宝皮肤太娇嫩，不适合晒太阳。出生半个月的宝宝可以适当晒太阳，但不可被太阳直晒，最好是在室内晒太阳。出生一个月左右的宝宝可以到室外晒太阳，但一定要做好保护措施。

总之，新生儿晒太阳有一定好处，但是家长们带宝宝晒太阳时一定要做好防护措施，不然宝宝容易被晒伤。

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