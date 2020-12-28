盘点超有用的止哭妙招，宝妈快收藏！

哭闹是小宝宝们的日常行为，他们饿了、困了或者不舒服了都会通过哭来表达。

宝宝哭闹时，大家要及时了解宝宝哭闹的原因。有些宝宝哭闹是因为想睡觉，有些宝宝哭闹是因为要换尿布，还有些宝宝哭闹可能是饿了或者生病了等。所以家长要找到宝宝哭闹的原因再“对症下药”，让宝宝停止哭闹。

1.喂奶

宝宝肚子饿了，喂奶是让他停止哭闹的好方法。如果宝宝平时吃的是母乳，那么就要给宝宝喂母乳；如果宝宝平时吃的是奶粉，那就要给宝宝喂奶粉。

2.逗弄宝宝

大家可以通过一系列的动作来逗弄宝宝，从而让宝宝停止哭闹。比如，可以通过做鬼脸、吐舌头、拍手、跺脚、变换声调、敲打宝宝附近的家具等方式吸引宝宝的注意力，慢慢让他停止哭闹。请注意，逗弄宝宝时一定要掌握分寸，千万不要吓到宝宝。

3.亲密接触很重要

妈妈的亲密接触也可以感染到哭闹的宝宝。所以下次宝宝哭闹时可以搂住宝宝，紧握宝宝的小手，还可以用脸颊贴在宝宝的脸颊上。

4.带宝宝兜风

有时候宝宝也会因为经常待在家里而感到烦躁，所以这个时候不妨带上宝宝去家附近的公园转转。当然带宝宝外出要做好保暖工作，特别是现在冬天天气寒冷，不注意的话宝宝可能就会感冒。

5.轻摇宝宝

家长们抱着宝宝轻轻地摇，也是安抚哭闹宝宝的好方式。在轻摇的过程中，还可以唱儿歌给宝宝听。但需要注意，平时如果宝宝不哭闹，最好不要摇晃宝宝。

6.换尿不湿或者裤子

宝宝如果尿湿了会感觉不舒服，这个时候给他们换条干净的裤子，换块干净的尿不湿也能安抚他们。

7.及时就医

还有的宝宝哭闹可能是因为生病了，所以家长们如果在试用了多种安抚方法后，宝宝还是长时间哭闹，那么就要带宝宝就医。

哭闹是宝宝成长过程中最常见的一种状态，家长碰到宝宝们哭闹的状况无需过分担忧，可以用上面的方法进行安抚。如果安抚不起作用，那么可以到医院就医，看宝宝是不是生病了！

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