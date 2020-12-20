孕妇若感染新冠，胎儿会受到哪些影响？

解决新冠病毒感染可能给孕妇，特别是胎盘和胎儿带来的风险，是马拉加生物医学研究所（IBIMA）研发与创新小组“母胎医学、表观遗传学、妇女疾病和生殖健康”的一项新研究的目的。据了解，马拉加研究所（IBIMA）从美国制药公司“ FERRING”获得了10,000欧元的资助。

孕妇新冠病毒感染，胎盘微循环或将发生改变

马拉加大学妇科学教授Ernesto González Mesa说：“由于胎盘是连接母体和胎儿区室的结构，因此任何结构改变都可能对妊娠和胎儿发育产生负面影响。”他与马拉加地区大学医院妇产科主任Jesús Jiménez López博士一起工作。她这样表示：“我们已经知道胎盘微循环改变可能导致流产、胎儿生长受限、子痫前期和早产或新生儿缺氧缺血性损伤。在这项新的研究中，我们将研究新冠病毒感染是如何引起这种改变的，其致病机制以及与临床的关系。”

为此，研究人员将分析在安达卢西亚任何地方分娩并在怀孕期间呈阳性或检测呈阳性的妇女的胎盘。分析将在IBIMA的实验室进行，并在该医院病理解剖服务主管Rafael Carvia博士的指导下在区域医院进行解剖研究。

新冠肺炎病例胎盘组织库开始收集

除了研究胎盘炎症反应外，本研究还将能够从战胜冠状病毒的妇女身上收集胎盘组织，成为第一个在公共生物库中收集新冠病毒和妊娠的胎盘组织和脐带血库。

麻省大学医学院的教授说：“这个银行将被用来分析迄今为止全世界收集的最多数量的胎盘和脐带血样本。”。同样，由于这些病例已列入西班牙登记册，所有相关的临床和流行病学数据都将可查阅，从而有助于分析结果与收集的医疗、产科和新生儿变量之间的相关性。

根据胎盘情况制定孕期医疗方案

González Mesa说：“根据胎盘层面的发现，我们将能够确定感染新冠病毒的孕妇的医疗方案，以终止高危情况或需要特殊治疗或胎儿切除的胎儿损害。”。

这项研究得到了安达卢西亚妇产科学会（S.A.G.O.）的支持，除了IBIMA集团的研究人员外，还有来自安达卢西亚24家医院的合作者。它将持续三年，尽管第一次结果将在2021年第二季度获得。

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