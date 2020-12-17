家长当心！央视点名问题婴儿床，可能你家孩子正在用

你家给娃买婴儿床了吗？如果买了，赶紧回家检查一下，也许你家的婴儿床也不合格！

前段时间，辽阳一名3岁的孩子在玩耍时，两腿被家中的婴儿床卡住，丝毫动弹不得。家长折腾了好久都搞不定，最终打电话向消防求救。

消防员到了现场之后，发现小女孩正跪在婴儿床的储物层上，身体悬在床外，而两个膝盖却被栏杆的空隙死死地卡住。

经过多次尝试，消防员才撑开了婴儿床的护栏，把孩子的膝盖缓缓地顺了出来。

其实，婴儿床给儿童造成的伤害，可远远不止这一例。近几年来，因为儿童床造成孩子窒息、夹伤、摔伤和甲醛中毒等新闻，也是层出不穷。

但是，市面上售卖的婴儿床，其质量也并没有因这些“伤害案例”而得到改善。

更让人惊讶的是，近日上海市市场监管局对网售婴儿床进行了质量抽检，结果发现市面上婴儿床的质量堪忧。

采样的30批次婴儿床，居然有14批次不合格，不合格检出率高达46.7％。而那些不合格的婴儿床，大多都存在致儿童跌落，夹伤四肢和头部等各种安全隐患。

据悉， 这14批次不合格婴儿床中，有9批次来自一号店，有4批次来自天猫商城。另外，还有1批次来自京东商城。

在这些不合格的产品中，还包含很多名牌。像标称豆巴米、芝华仕和斯达露娜牌3批次婴儿床，也都有很多次查出不合格的情况，还有小硕士、晨辉等知名品牌也在其中。

不合格的婴儿床，都有哪些问题？

担任本次婴儿床检测任务的，是国家建筑工程材料质检中心。参与检测的工程师说，婴儿床的旁板和床头相当于护栏，所以质量安全相当重要。

符合标准的婴儿床，在设计的时候就考虑到各个年龄段儿童的身体特点。比如，旁板间距不能过大，也不能过小，这样才不会对儿童的头和四肢造成伤害。

国家建筑工程材料质检中心木材家具检验中心主任杨旭也表示，床头和旁板各项间距要在45-65毫米之间才算标准。

可是在检测的样品中，我们发现在没有任何外力的时候，旁板和床头的间隙，居然可以顺利地通过65毫米的锥头，这显然是不合格的。

床栅栏留这么大的间隙，会对儿童的手、头和胳膊造成一定伤害，也特别容易出现卡住的现象。

此外，杨主任还表示，当床铺面处于最高位置的时候，距离旁板上边缘的距离需要达到300毫米；当床铺面处于最低位置的时候，这个距离又要达到600毫米。

然后在检测的样品中，当床铺面处于最高位置时，产品的内高只有210毫米。毫无疑问，这个高度也是不合格的，当婴儿站立或活动的时候，很有可能会翻到床外。

很多家长都以为，婴儿床是相对结实的。但这个样品在进行弯曲试验时，检测工程师刚一施力，木制板条就直接断裂了。

可见，这种材料的婴儿床，压根达不到标准要求。

板条断裂是小事，可如果宝宝因此被卡住或者撞在上面，那后果可就不堪设想了。but，我们常用的贝拉、贝快乐和晨辉等牌子的婴儿床，旁板板条弯曲试验也都不合格。

说实话，看着这些胆战心惊的新闻，做家长的还真是冒了一身冷汗。

都说0-3岁是宝宝成长的关键期，最好使用单独的婴儿床。本想给宝宝打造一个舒适的睡眠环境，却不曾想竟变成了“夺命床”。

如何给宝宝选择安全的婴儿床？

对于父母来说，最在意的就是孩子的健康和安全。所以对于孩子使用的东西，大家也都不惜大价钱。但很多时候，明明花了很多钱，依然买不到放心的产品。

就好比婴儿床这个大物件，家长想要避免安全隐患，挑选的时候必须从以下几个方面入手。

1.看床板间隙

床板栅栏之间的间隙，应该在45-65毫米之间，如果缝隙过大，孩子很有可能会把头和四肢伸出去，从而发生危险。

2.把握床的高度

婴儿床并不是越高越好，也不是越低越好。一般来说，床板和床头的内高，至少等有60厘米。

3.检查有害物质含量

婴儿床大多都是木质材料，所以一定要检查好是否存在有害物质。如果存在甲醛超标、或重金属等有害物质，那就得不偿失了。

4.注意床的孔洞

婴儿床的孔洞要小于7毫米，这样才保证孩子的手伸不出去。如果孔洞太大，孩子很容易把手臂伸出去，从而被卡住。

5.看床铺面

床铺面与旁板之间，以及床铺面与床头之间的间隙不能超过25毫米。若设计尺寸过大，婴幼儿的手、足等肢体可能被卡在床铺面及其两端与床头之间的间隙中，造成安全隐患。

不合格的婴儿床，会给孩子带来致命的伤害。所以家长在挑选的时候，也要擦亮眼睛，确保买到质量过关的产品。

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