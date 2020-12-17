新生儿有这些情况，别慌张，根本不是病！

宝宝出生后，家长都会对孩子的一举一动很紧张，尤其是发现孩子出现一些异常。其实，对于新生儿来说，有些“异常”其实很正常，大家无需紧张：

1.惊跳

宝宝睡着后偶尔会有肌肉抽动现象，还可能出现脚指头、手指颤动或手心向上张开再收回等情况。之所以这样是因为小宝宝的神经系统发育不成熟，大家不用过分担心。

2.肢体蜷曲

宝宝未出生前受子宫的空间限制，所以他们的身体都是呈现蜷曲状态，双腿抱紧、手紧握……新生儿出生后虽然不受空间限制了，但是一时间很难改变以前的蜷曲习惯，所以还是会常有蜷曲状态。随着宝宝慢慢成长，这种状态会改变。

3.打喷嚏

宝宝如果打喷嚏，可能不是感冒，而是在自行清理鼻腔。宝宝鼻腔血液运行很旺盛，可鼻腔又短又小，当受外界尘埃、绒毛等刺激时就容易打喷嚏。当然，如果宝宝流鼻水且体温高，那可能是感冒发烧了，大家赶紧带他去医院就医。

4.眼睛斜视

一般来说，宝宝眼球没有固定，同时受眼部肌肉调节不良的影响，可能会出现假性斜视问题，无需担忧。如果大家实在不放心，也可以到正规医院咨询专业眼科医生。

5.下巴抖动

宝宝下巴抖动是神经系统发育不完全，抑制能力差造成的。

6.溢奶

宝宝的胃容量不大，而贲门的肌肤发育又不健全，所以吃奶后容易出现溢奶问题。一般来说，新生儿溢奶会从嘴角流出，速度比较慢。

7.女婴阴道出血

刚出生的女性宝宝胎儿时期受雌性激素影响，出生后体内雌激素减少，这样会导致子宫和阴道皮上组织脱落，从而出现阴道出血问题。这种生理现象很正常，大家无需过分担忧。

8.脱皮

宝宝皮肤的角质层发育不完全，而且连接真皮和表皮的基底膜也不发达，所以容易出现脱皮现象。脱皮现象以耳后、四肢最为明显。

除了出现以上问题外，新生儿还可能出现呼吸不规律、体温波动、肤色变化频繁、乳房增大等异常情况。出现这些情况大家无需过分担心，这是新生儿的正常生理现象。当然，如果家长比较担心，也可以就医，寻求医生的意见。

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