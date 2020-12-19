生娃后想减肥，这些雷区千万别踩！

妈妈产后都想通过减肥恢复以前的曼妙身姿。减肥虽然重要，但是如果陷入减肥误区就会适得其反。那么，产后哪些减肥误区不能碰呢？想减肥的妈妈们赶紧来了解一下吧~

1.产后立即用减肥药

减肥药会影响产妇的正常代谢，增加产妇的排泄量，抑制产妇身体营养的吸收。如果产妇处于哺乳期，那么减肥药也会从乳汁中排出，如此一来，宝宝也就吃了减肥药。而宝宝还小，其肝脏功能解毒能力差，减肥药会导致他们肝脏功能出现异常。所以产妇不易用减肥药减肥。

2.产妇立即通过运动减肥

产后剧烈运动不仅影响子宫康复速度，还会使得外阴切口遭损伤。如果采用剖腹产分娩，产后立即运动还会影响手术伤口愈合。产后不能剧烈运动，那么什么样的运动方式合适呢？自然分娩的妈妈可以通过缩肛、抬腿、翻身、散步或做简单的家务活进行运动。剖宫产的妈妈们拆线前要尽量少运动，拆线后可以适量运动。

3.产后节食减肥

妈妈分娩后需要补充足够的营养，这样不仅有利自己身体恢复，还有利增加奶水量。而节食无法确保产妇每天摄入足够多的营养，所以产后不可节食。产后不仅不能节食，还要均衡饮食，制定合理的饮食计划。

4.想要快速减肥

什么事情都需要有个过程，减肥也是，如果妈妈们在减肥的路上太过急于求成，则容易伤身。所以妈妈想减肥要保持平常心，不可操之过急。大家首先要做的是调养身体、补气血、补充营养，身体恢复好后再考虑减肥。

5.贫血也坚持减肥

有的妈妈生产时失血过多可能会出现贫血问题。如果妈妈贫血还坚持减肥，会使身体恢复变慢，导致贫血变得更严重。所以，妈妈如果贫血别急着减肥，平时可以多吃些鱼、动物肝脏、红糖、铁含量丰富的食物，先把身体养好才是关键。

6.坚持母乳喂养可以减肥

现在提倡母乳喂养，并不是因为其能助力产妇减肥，而是因为母乳是宝宝天然的好食物，而且母乳喂养可以帮助子宫收缩，助力新妈妈恢复身体。

总之，女性产后不适宜立即减肥。产后妈妈们应该要以恢复身体为重，至于减肥可以等身体恢复后再考虑。

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