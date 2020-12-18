为了孩子，必须实现“车厘子自由”?有几类宝宝并不适合吃

年底了，车厘子又上市了！今年，你家实现车厘子自由了吗？

为了孩子，很多家长都狠下心来，必须实现！虽然车厘子确实营养丰富，但是有几类孩子并不适合吃，今天我们就来好好说说“车厘子的那些事”~

♦ 多大的宝宝可以吃车厘子

宝宝可以吃车厘子。车厘子也就是我们常说的樱桃，呈紫红色，具有补血功效。尽管车厘子能补血，但最好不要让宝宝过早食用。宝宝9个月后，大家可以让他少吃一点，一两颗即可。另外，孩子吃车厘子吃多了容易腹泻，大家要控制好宝宝的食用量。

♦ 给宝宝吃车厘子，好处真不少

车厘子含有大量铁元素，含量在所有水果中排在首位。铁元素是合成肌红蛋白和血红蛋白的一种重要原料，在蛋白质合成、能量代谢以及人体免疫中起着非常关键的作用。同时，铁元素跟大脑神经功能、人体衰老过程密切相关。

常吃车厘子可以有效补铁，加快血红蛋白再生速度，不但可以预防缺铁性贫血，还能增强体质，促进大脑发育，提高智力。

车厘子除了可以给孩子补铁外，还具有保护视力和预防麻疹的作用：

1.保护视力

车厘子富含维生素A，含量要比橘子、葡萄、苹果多4-5倍，是保护孩子视力非常好的水果。孩子常玩手机、电脑等电子产品，很容易引发近视，可以给他吃车厘子保护视力。

2.预防麻疹

在麻疹高发期，大家可以将车厘子榨成汁给孩子饮用，可以有效预防感染。另外，车厘子核具有解毒、透疹、发汗的功效。

♦ but，这几类宝宝不能吃车厘子

车厘子含铁量较高，再加上含有一定量的氰甙，如果吃得太多容易引发氰化物中毒或铁中毒。如果孩子出现轻微不适，大家可以用甘蔗汁来清热解毒。除此之外，以下这类孩子不建议吃：

1.车厘子性味温热，如果孩子患有热性病或虚热咳嗽，建议不要给他吃。

2.车厘子具有祛风除湿、健脾和胃的作用，非常适合病后体虚的宝宝食用。但如果宝宝是燥热体质、或者有上火、溃疡等症状，就不建议食用。

3.因为车厘子属火性，大热，所以患有哮喘的人也不能吃。尤其是小孩子，吃车厘子过多容易引发支气管扩张、肺结核、慢性支气管炎等疾病。

如果孩子有干咳少痰、痰多色黄、盗汗、口干舌燥、脉细软、午后潮热等症状时，最好也不要让他吃车厘子。总而言之，尽管车厘子很好吃，但不要让孩子吃的太多。

还要注意哦，车厘子很怕热，建议大家将没有清洗过的新鲜车厘子用塑胶袋包裹好，然后放在冰箱里冷藏，通常可以保存3-7天，甚至保存10天之久。

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