到了这个年龄，再给孩子安排巧克力，不能提前！

巧克力美味浓郁，深受很多大人小孩的喜欢。

大人享受着美味，小孩子也眼巴巴地看着。那么问题来了，孩子能不能吃巧克力？育儿专家建议，孩子到这个年龄再给他吃，不要提前！

中国家长对巧克力往往存在以下误区





关于巧克力的认识，很多父母存在以下这些误区：

1.孩子吃巧克力容易引发龋齿

波士顿FORSYTH牙医中心认为，不管什么食物，长时间在口腔中停留都会增加龋齿的风险，所以不是说吃了巧克力一定会蛀牙。

此外，巧克力的可可牛油含有蛋白质、磷酸盐、钙等多种矿物质，还可以保护牙床，只要不要让孩子多吃，就不会存在这种风险。

2.巧克力的咖啡因会让孩子成瘾

咖啡因的确会让人上瘾，但同等重量的巧克力含有的的咖啡因只是咖啡的1/20，根本不用担心孩子会上瘾。但巧克力中的糖分确实会让孩子感到快乐，有谁不想快乐呢？

3.孩子吃巧克力会变胖

众所周知，孩子变胖会给身高和智力发育带来不利影响。因此，很多父母担心孩子吃巧克力太多会变胖。

其实，孩子是否会长胖，主要看热量剩余，也就是摄入热量扣除基础代谢率和运动消耗，如果体内剩余热量过多，就会让孩子变胖。

40克巧克力中含有的热量只有210卡，而孩子的运动量和基础代谢率相对来说较高，少量食用并不会导致孩子发胖。

巧克力并不“坏”，但建议三岁后再吃

对于人体而言，只有每公斤体重摄入150毫克咖啡因就会产生毒性，对于成年人来说是很难达到致毒量了。但对于胎儿和婴幼儿来说，就不通了，由于自身体重较轻，就很容易引发中毒。

巧克力中含有的一种名为酪胺的物质，它是一种活性酸，会引发血管收缩。当身体感受到这种收缩时，会不停扩张血管进行抵抗。如果吃巧克力过量，会让人感到头痛，孩子或胎儿也会因此变得烦躁不安。

因此这里建议大家，准妈妈、哺乳期妈妈和不满3岁的宝宝最好不要吃巧克力。

在孕期或哺乳期吃巧克力，会有什么后果？

准妈妈在孕期吃巧克力不会引发什么严重后果，但可能会引发明显胎动。因此，做胎心监护时，准妈妈吃巧克力护士一般不会制止。

妈妈在哺乳期可以偶尔吃一点巧克力或者喝含有咖啡因的饮料，但要注意观察宝宝反应。如果宝宝出现异常兴奋、易怒、烦躁不安、入睡困难等情况，应警惕起来。有的宝宝对咖啡因的敏感反应就是排便增加，不一定就是腹泻！如果宝宝感觉身体不适，大家就不要再吃巧克力了。

孩子吃巧克力，这些事项请牢记

巧克力经常和坚果搭配在一起，如果孩子对坚果过敏，大家一定要小心，不建议给孩子食用。

酒心巧克力含有一定量的酒精，会给孩子的智力发育带来不利影响。而且孩子的肝脏还没有发育成熟，摄入酒精有可能造成肝脏损伤。因此，大家不要给未满18岁的孩子吃酒心巧克力。

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