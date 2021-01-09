新发现：婴儿期耳聋会直接影响沟通能力

谢菲尔德大学的心理学家发现，婴儿期的耳聋会影响他们早期沟通能力的发展，包括指手势类的非语言行为。

婴儿期出现耳聋，孩子手语交流较少

研究人员发现，与听力正常的同龄人相比，出生在听力家庭的聋儿往往较少参与预测语言发展的交际行为。他们研究了这类婴儿对五种婴儿交流方式的使用，这些交流方式对语言发展有积极的预测作用：显示手势、举手、食指指向、交流发声和单词使用。

这项发表在《儿科学》杂志上的研究结果表明，获得声音不仅对通过模仿学习口语很重要，而且对于听力正常的父母凭直觉调节早期互动的非语言使用声音非常重要。

在线视频可以帮助支持家庭沟通发展

谢菲尔德大学的丹妮尔·马修斯（Danielle Matthews）博士说：“平均来说，聋儿在25分钟的游戏中比同龄人少产生5种交流行为。虽然这看起来并不是很大的区别，但每一个交际行为都是一个进一步学习的机会，随着孩子的成长，这些机会会在数周和数月内累积起来。所以找到支持交互的方法是很重要的。值得庆幸的是，无论婴儿是在学习说话还是手势，还是两者兼而有之，都有很多方法可以帮助他们。”

为了支持护理人员、保育人员、卫生和社会护理人员，研究人员制作了免费的在线视频，提供由领先研究支持的信息、建议和提示，以帮助支持家庭沟通发展。

这些视频是与全国聋儿协会和伦敦城市大学合作制作的，并与聋哑老师，专业言语和语言治疗师以及与聋哑家庭一起工作的其他研究人员和专业人员一起制作。

西亚拉·凯利（Ciara Kelly）博士是曼彻斯特大学的一名研究助理，她说：“在婴儿出生的头几个月里，需要学习很多东西，但是对于那些没有耳聋经验的父母来说，这可能是一个情绪化的时期，很多父母关心的是如何最好地支持他们的孩子。与家长进行真实互动的视频，展示沟通策略，确实有助于让信息和建议变得切实可行。这是家长和从业者提出的需求。因此，我们的目标是制作视频，供家长和专业人士在实践中使用。”

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