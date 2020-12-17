新冠疫情给准妈妈带来了巨大压力，必须重视！

在处理自然灾害，如饥荒、地震和流行病的研究中有一个共识，即孕妇在这种危机中所承受的压力对她们和未出生婴儿的健康都有短期和长期的影响。鉴于这一发现，并鉴于目前的新冠肺炎大流行，格拉纳达大学（UGR）的一名研究人员建议，除了常规体检外，孕妇还应接受心理评估，以降低这种压力的潜在风险。

新冠肺炎疫情对孕妇有直接和间接影响

这名研究者Rafael Caparrós González是UGR的助理教授，也是“新冠肺炎疫情在怀孕期间的心理和社会影响，SARS-CoV-2的垂直传播，胎儿发育和儿童健康”研究项目的负责人。他最近的发现使他在Revista Española de Salud Pública（西班牙公共卫生杂志）和Journal of Reproductive and Infant Psychology（生殖与婴儿心理学杂志）上发表了两篇文章。

Caparrós澄清说，一方面，人们必须考虑新冠肺炎病毒传染对孕妇健康的直接影响；但是，另一方面，孕妇也可能因经历与这种流行病有关的不确定情况而受到间接影响。

UGR助理教授Rafael Caparrós González表示：“目前的新冠肺炎疫情大流行给孕妇带来了特殊的压力来源。这些问题包括封锁和社会疏远，害怕感染病毒，失业造成的经济问题，或者在封锁条件下孩子在家上学。在某些情况下，孕妇还必须处理与潜在暴力伴侣同住的问题，这增加了亲密伴侣暴力的风险。”

疫情期间要注意评估孕妇的心理健康

众所周知，紧张的环境对孕妇和未出生的婴儿有直接影响。例如，那些在胎儿发育过程中接触1918年流感病毒（西班牙流感）的婴儿，成年后因急性心肌梗死等疾病过早死亡、发展代谢综合征或被诊断为自闭症、精神分裂症的风险更大，或注意力缺陷多动障碍。

Caparrós和他的同事Fiona Alderdice（英国牛津大学全国围产期流行病学单位的科学家）和米格尔Miguel ángel Luque Fernández（英国伦敦大学卫生和热带医学学院助理教授，以及西班牙格拉纳达生物健康研究所的研究员）强调此时特别注意心理健康的重要性。

他们建议，孕妇除了接受助产士和产科医生提供的有关其身体和医疗健康的常规检查外，还应接受充分的心理评估，以尽量减少她们所面临的任何心理风险，在目前的疫情期间更是如此。实施这种评估将改善孕妇的健康，从而改善后代的健康，这是英国等其他国家已经采取的做法。

“在怀孕期间或围产期注意心理健康是很重要的，因为心理变化会对孕妇及其婴儿的一生的身体健康产生影响。这样的改变会影响到她和她所怀的孩子，这些问题会随着时间的推移而出现。”

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