感冒了还能喂奶吗？各种情况都给你说清楚

冷空气来袭，很多哺乳妈妈都感冒了，这可让人头秃了。感冒了还能不能喂奶呢？

今天咱就来开一篇，好好说说这个问题，把各种情况都给你罗列清楚了：

1.风寒感冒

主要症状：会出现头痛、发烧、流清鼻涕、恶寒、无汗、咽喉痒、痰多清稀、咳嗽、脉浮等症状。

如何用药：感冒是一种自限性疾病，如果没有出现继发性感染，过几天就会痊愈。大家可以服用一些维生素C，提高自身免疫力。另外，可以喝热汤发汗，有助于身体恢复健康。

能否喂奶：为了避免把感冒传染给宝宝，可以戴着口罩给他喂奶。如果吃了感冒药，要等6个小时再能给宝宝喂奶。如果已经添加辅食了，大家可以给宝宝喂点钙奶饼干、面汤，小宝宝可先用奶粉充饥。

2.病毒性感冒

主要症状：发烧、发冷，全身疼痛。

如何用药：不建议服用病毒灵或者同类西药，如果想服用药物缓解症状，最好选择中成药，比如维生素C泡腾片、感冒冲剂、穿心莲口服液、板蓝根冲剂、维C银翘片、止咳糖浆、感冒清热颗粒、双黄连口服液等。

能否喂奶：服药后，建议大家暂停母乳喂养一段时间（高烧期间应暂停喂奶1-2天）。停止喂奶期间，大家要把母乳借助吸乳器吸出，以免影响今后继续给娃喂奶。

3.轻度感冒

主要症状：只有流鼻涕、打喷嚏、轻微咳嗽。

如何用药：一般情况无需服药。

能否喂奶：在戴口罩的情况下，大家可以给娃喂奶。新生宝宝具有一定的抵抗力，不要太担心传染的问题。

4.严重感冒

主要症状：流鼻涕、打喷嚏、咳嗽并伴有咽喉不适。

如何用药：可吃感冒清热颗粒缓解不适，每天吃2次，每次吃2包。如果伴有咽喉不适，可以服用板蓝根颗粒，每天吃4次，每次吃2包，用热水冲服。

能否喂奶：大家戴上口罩后可以继续给宝宝喂奶。

一般来说，普通的感冒是不影响哺乳的，宝妈即便不用药，只要多喝水，多休息也是可以痊愈的。

引发感冒的因素很多，吃药并不能真正起到治愈的效果，只是缓解部分症状。

如果感冒发烧的病情到了不得不用药的阶段，育姐建议宝妈们不要自己找药吃，要到医院向医生说明自身的情况。

对于处在哺乳期的宝妈，医生会参考情况选择合适的药物，这些药物成分一般比较单一，所以宝妈们在吃药期间是可以继续哺乳的。

当然，吃药也是有方法的，育姐建议宝妈们在每天吃药前哺乳，哺乳完了立即吃药，吃药后间隔3个小时以上再进行下一次哺乳。

这样做，可以有效地减少母乳中药物的含量，对宝宝是没什么影响的。

当然，如果宝妈发烧很严重，或者出现其他症状，建议还是暂停哺乳，先通过治疗养好身体。

tips：哺乳期感冒的3个护理小建议

1.将42℃的热水倒入保温杯中，然后把口鼻靠近杯口，吸入热蒸汽。每天做三次，可以帮助感冒恢复。

2.哺乳期如果患有严重感冒，可能需要使用抗生素药物进行治疗，而这种抗生素会对宝宝的健康发育带来不利影响，大家应暂停给宝宝喂奶，以免药物通过母乳传递给宝宝。

3.经常喝鸡汤也能提高人体免疫力，起到预防感冒的作用。用鸡汤下面条或者在鸡汤中加点生姜、胡椒等调味品，有助于恢复。

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