“婴语”翻译开考！你能得几分？

作为一名合格的宝妈，“婴语”技能必须是专八的水平，来来来，“婴语”翻译开考了，来对比下，你能得几分？

1.我肚子饿了

宝宝哭闹，哭闹声中带有一丝乞求，哭声从小到大很有节奏感。如果妈妈此时用手触摸宝宝脸颊或者嘴边，宝宝会立即转头，张嘴做出吮吸动作。如果妈妈将手挪开，宝宝会哭得更凶。宝宝哭闹时，如果嘴唇比较干，他还会用舌头轻添嘴唇，看上去十分烦躁。

2.吃饱了好开心

宝宝眨着眼睛，嘴角向上翘起，不时露出可爱的笑容，小嘴一张一合，四肢高兴地挥舞起来，伸胳膊踢腿，一副很满足的模样。

3.我拉粑粑了

吃奶后不久，宝宝突然皱起眉头，脸上涨得通红，好像在用劲做着什么。

4.我屁股湿了很难受

吃奶后或睡醒后，宝宝的神情突然发生变化，似乎受了很大的委屈，接着开始哭起来，没有眼泪，哭声也不是很大，两条腿一直蹬个不停。

5.我困了想睡觉

原本和妈妈对视的宝宝变得烦躁不安起来，打着哈欠，眼睛眯起来对妈妈不理睬。

6.我好热

宝宝哭得很大声，而且神情烦躁，四肢不停地动来动去，脖子上全是汗。

7.我生病了

宝宝毫无征兆地哭了起来，原本充满灵气的双眼变得暗淡无光，眼神木然。宝宝哭闹跟平常很不一样，哭一会歇一会，无法安抚。过了一段时间后，宝宝又可以安静入睡或者开心玩耍，但不久后再次剧烈哭闹，这多半是生病了，赶紧就医。

8.我不想接触陌生人

如果家里来了一个陌生人，宝宝转头不愿意看他，说明孩子不想接触。

9.我怕黑

宝宝的眼睛瞪着大大的，左右张望，拼命寻找光源在哪。之后，宝宝开始哭泣，并且哭得越来越厉害，这是因为孩子怕黑。

10.我爱妈妈

听到妈妈的熟悉的说话声，宝宝马上高兴地转头，微笑着看着妈妈，并不时发出咿咿呀呀的声音。

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