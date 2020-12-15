网约车司机为救婴儿连闯3红灯 家属却拒绝作证：与我无关

广东东莞的网约车司机艾先生近日接到一张订单，乘客为一家三口带着一个婴儿，上车不久婴儿突发疾病失去知觉。艾先生连闯三个红灯将孩子送医，为此，他要被扣18分，并处以600元的罚款。

交警部门表示需要提供相关的医院证明，但婴儿家属却拒绝作证，称闯红灯跟他没关系。

滴滴司机艾师傅与婴儿家长的聊天记录

艾师傅说，虽然他无法理解患者家属的态度，但是并不后悔这么做。

随后，滴滴出行官方向交警部门提供了车内行车记录仪录像。

在视频中，婴儿父母上车后非常焦虑，不断催促司机快点开。并要求司机师傅闯红灯。

此事迅速冲上热搜第二

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此事还惊动了公安部门。14日，中国警方在线发布通报称，经过核实，当地警方已经取消了对司机艾先生的处罚。

并称：不能让好人做了好事之后，还寒了心。

幸好交警部门明察秋毫，没有让艾师傅承受这不白之冤。要不可得扣18分啊，一本驾照都不够扣的。还得耽误艾师傅跑滴滴。

抚养一个孩子，身体健康固然非常重要。日常对孩子正面的言传身教也是家长应尽的义务。你对孩子的救命恩人尚且不知感恩，今后又有何颜面教育孩子。如果这个世界好心没有好报，长此以往，谁又还会做好人呢？

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