西班牙多名孩子误服生发水，变身“狼人”难治愈

据英国《每日邮报》报道，西班牙一家制药厂误将毛发生长药物标成治疗胃反流的药物，导致20名儿童服用药物后患上了“多毛症”。事发后，受害儿童家长集体将涉事药厂告上法庭。医生表示，这群孩子痊愈的希望很小。

儿童误服患上“多毛症”，涉事药品被紧急召回

据了解，这起医疗事故发生在两年前，范围包括西班牙北部的格拉纳达、瓦伦西亚、坎塔布里亚等地区。

当时，这些地区一共有20名孩子因胃部不舒服去医院看病，并服用了毛发生长糖浆米诺地尔，而不是治疗胃反流的奥美拉唑。服药后不久，这些孩子全身上下长出大量毛发，即使刮干净后还会长出，模样吓人。

接到受害儿童家长的投诉后，政府相关部门开始了长达两个月的调查工作。直至去年7月底，当局才下令关闭涉事药厂，并紧急将相关药品召回。

当局调查缓慢被质疑，受害家长集体发起诉讼

一名受害女童的妈妈在接受媒体采访时愤怒地表示：“为何检验一种药物需要花两个月这么久？检验过程中没有发布任何消息。这让我感到既害怕又愤怒，还遭人误解，政府相关部门根本没有一点同情心。”她还表示，女儿误服了高剂量的毛发生长糖浆，但事发后没人打电话告诉她下一步该做什么。

这起医疗事故已经发生了两年，受害儿童在事发后一直在接受治疗，但身上的毛发仍在不停长出，令医生一筹莫展。

药厂把进口贩售药物和国内制造分售药物弄混，这让受害家庭非常愤怒。目前，受害家庭已集体把制药实验室和几家涉事公司告上法庭，要求追究刑事、民事责任。另外，坎塔布里亚地区有两家药局也遭到受害家长的起诉，但法院审理后判决药局无罪。

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