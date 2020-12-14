孩子交给这几类老人带，智商情商都会高！

当今大中国的带娃模式多为父母上班，老人带娃。

但毕竟老人的育儿观念跟年轻家长有很大的出入，也就容易出现矛盾，需要很长时间的磨合。但如果你家老人是以下类型，那么恭喜你，你的孩子情商和智商都将会很高！

文化水平较高的老人

通常而言，文化素质较高的父母，教出来的孩子也比较优秀。同样的道理，老人文化水平较高，更适合带孩子。以前生活水平有限，只能满足吃穿需求，父母对文化素质没有过多的要求。很多老人学历很低，有的甚至不识字。

但是，现在社会学习能力十分重要。而孩子学习能力的培养需要从小开始，如果孩子年幼时没有养成良好的学习习惯，长大后想要纠正难度很大。因此，如果老人有很高的学历，可以看懂孩子书本上的内容，就会懂得什么时候需要监督他学习，什么时候要培养他良好的学习习惯。

如果老人学历不高甚至是个文盲，不能发现孩子偷懒，父母也在外打工，不能在孩子身边的话，久而久之，孩子就会很容易落后其他同龄小伙伴。因此，家里有个文化水平高的老人，是一件好事！

当然，也不是说学历不高的老人不能带娃，老人对孙辈的爱是任何人都替代不了的。

做事坚持原则的老人

讲规则、有原则的人做事往往很靠谱，深受他人的欢迎。有的老人受过传统教育，很守规矩，做事有条理，为人处事深受好评，这类老人就很适合带孩子。在教育孩子过程中，这些老人可以当好榜样，做好示范。如果老人做事自由散漫，带出来的孩子规则意识不强，为人也懒散。

说完讲规则，我们再来说一说坚持原则的重要性。有的孩子十分任性，脾气也很差。家长的溺爱只会让他越来越调皮，越来越难以管教。如果老人做事有原则、有主见，会坚决拒绝孩子的无理要求，防止孩子养成坏习惯。如果老人做事自由散漫，带出来的孩子也会规则意识不强，为人懒散。

有的老人把孩子当成心头肉，非常溺爱，即使孩子犯错误也不忍心批评惩罚，甚至和子女发生冲突，这就非常不合适了。孩子就是一张白纸，作为他们的人生老师，我们必须及时给他正确的引导，不能让其养成不良习惯，否则将来想要纠正就很难了。

老人年纪大了，育儿观念难以改变，如果做得不好做得不对，大家也不要过于苛责，要懂得感恩。当发生教育分歧时，要多多包容，耐心沟通，共同为孩子营造一个积极向上的家庭环境，让孩子成为一个开朗乐观的人。

经常带娃出去玩的老人

有的老人喜欢在家看书听音乐；有的老人喜欢参加户外活动放松身心。但从孩子健康成长的角度而言，喜欢带宝宝出门散步、玩耍的老人，更适合带孩子。

这类老人不但身体棒，而且性格乐观开朗，这种生活态度会给孩子积极影响，让他变得更健谈，更愿意融入其他小朋友中一起玩耍。

经常和这种老人接触，通过耳濡目染，孩子也会养成开朗乐观的性格，并且获得更多的友谊。另外，也有利于孩子的身体健康，让他活力满满。

尽管老人带娃和父母带娃有所不同，但要记住，他们是这个世界上除了你最爱孩子的人。育儿方式不同，就需要家长多和老人多沟通，这样才能帮助孩子更好成长，使其成为一个高智商高情商的人。

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