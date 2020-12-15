气温下降，孩子早上总起不来，一篇教你怎么办！

入冬以来，冷空气持续发力，我国各个地区的气温都已降至冰点附近。

天气越来越冷，神兽们是越来越起不来了，有没有什么好方法喊孩子起床呢？育姐这就给大家整理了一波干货：

别心软，放任孩子赖床害处多！



天气变冷了，孩子早上经常会赖在床上不肯起。作为父母，千万不要惯着他，否则害处多多：

1.影响身体健康和学习成绩

早上赖床，常常就会导致孩子来不及吃早餐就去上学，饿着肚子听老师讲课。这不但会影响孩子的身体健康，还会极大地影响孩子的学习状态，导致注意力不集中。长此以往，孩子的学习成绩也会受到影响。

2.对孩子养成坚毅品格不利

面对孩子赖床撒娇或哭闹，很多父母会惯着他。他们认为，孩子年纪小不懂事，长大了就会变好。要知道，优秀的品格需要从小培养，千万不能让孩子觉得什么事都可以放弃，不敢面对困难和挑战。

3.无法让孩子形成正确时间观

孩子经常赖床，会使他无法形成正确的时间观念，而且生活上比较懒散。孩子做事拖拉、懒惰，凡事以自己为中心，心情好就去，心情不好就不去，完全没有顾及他人的想法和感受。

孩子总赖床，家长该怎么办？



面对孩子赖床，大家可以用以下这些方法将神兽唤醒：

1.提前告知

晚上临睡前，大家要告诉孩子，第二天早上会喊他起床，使其有个心理准备。如果大家每天都叫孩子起床，就不用提前告知。如果叫醒时间发生变化，比如从7点改为6点，就要告知孩子。

2.放音乐

到了起床时间，大家可以小声播放一些舒缓的音乐，将孩子唤醒。另外，也可以用小溪的流水声或者鸟叫声等特殊环境声唤醒孩子。

3.轻柔抚摸

如果孩子睡得很沉，不容易唤醒，大家可以试试这个方法，但一定要温柔、轻缓。先从手开始，接着是前臂、上臂和脸部。如果被子盖得较厚，就隔着被子轻轻摸他的手和胳膊。当孩子动了并睁眼时，一边微笑着看着他，一边跟他说“宝贝，该起床啦~”

4.调节光线

到了起床时间，大家只需慢慢把台灯调亮，然后静静地离开即可。光线会把孩子的视觉系统唤醒，由它给大脑传递一个信号“该起床了”。这是最自然的叫醒方式，既有效又安全，无需大家多操心。如果家里没有台灯，那就慢慢把窗帘拉开，同样可以起到效果。

5.轻声呼唤

可以先轻轻摇一摇孩子的床，让他感受到这种触动，比如坐到床边。接着轻声呼唤孩子的名字并对他说：“现在要起床吗？”这样询问孩子，会让他感到体贴和安全。

6.利用早饭的香气

可以把早饭做好，放在孩子床边。早饭发出的香味会刺激孩子的嗅觉系统，让小神兽自觉起床。另外，也可以使用香气怡人的鲜花唤醒孩子。

7.使用同一种方式

找到合适的唤醒方式后，就要一直使用这种方式唤醒孩子，不要随意更换。每天坚持用同一种唤醒方式，不仅每次都可以成功唤醒孩子，还可以增进亲子感情。

孩子经常迟到，影响可不好！

1.影响自身健康

孩子总是因迟到错过了早操，会使身体无法得到充分锻炼，不利于身体健康。

2.干扰教学秩序

孩子上幼儿园迟到，进教室时老师正在上课，会使班上其他小朋友把注意力吸引到迟到小朋友身上，干扰正常的教学秩序。

3.对幼儿园产生抗拒心理

孩子想什么时候上幼儿园就什么时候上幼儿园，心情好就早点去，心情不好就晚点去，醒的迟了也晚点去，孩子慢慢就会养成做事拖沓的坏习惯，对上幼儿园产生抗拒心理，以后送去幼儿园会变得越来越难。

4.妨碍孩子正常发育

孩子迟到无法按时吃早饭，到了吃午饭时，孩子肚子不饿吃不下，这样还没到下午茶时间就又会饿，这样恶性循环，对孩子的身体发育是很不利的。要知道3-6岁是孩子身体发育的黄金时期，日常生活中保持作息规律、睡眠充足，方能更好地促进孩子成长发育。大家可千万不要大意！

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