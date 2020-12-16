喂奶后需拍嗝，但你真的会拍吗？赶紧自查

为了避免宝宝吐奶，很多家长会在宝宝吃奶后给其拍嗝。给宝宝拍嗝也是讲究技巧的，我们一起来看看：

宝宝吃奶后为什么要拍嗝？

宝宝胃容量很小，吸奶时很容易吸入空气，如果没有拍嗝，宝宝很容易出现吐奶或是胃胀情况。

给宝宝拍嗝需注意三种情况

宝宝还小，肠胃功能还未发育完全，拍嗝时需要注意的事项也有很多，一般这三种情况必须要拍嗝。

1.用奶瓶喂奶时

和母乳喂养的宝宝相比，用奶瓶喂养的宝宝在吸奶时更容易吸入空气，大家需要及时给他拍嗝。冲调摇晃奶粉时很容易混入气体，宝宝吸入的空气也更多。

2.宝宝吃得太快

因为饿，有的宝宝吃的速度比较快。伴随着阵阵吞咽声以及奶阵，吸入的空气也很多，出现这种情况，大家要及时给他拍嗝。

3.宝宝吃得烦躁

一开始吃起来很开心，但随后就变得烦躁不安，但又舍不得选择继续吃，这有可能是因为宝宝在吃奶时吸入一肚子气，打嗝打不出来，这时候也是需要拍嗝的。

宝宝吃奶后怎么正确拍嗝？

给宝宝拍嗝时手要握成空心，每隔1s拍一次，持续3-5分钟，拍的时候应注意力道，宝宝打嗝出来后就可以停止。如果宝宝没有打嗝也没有关系，有可能是胃里空气不是很多，拍一会就可以停下。

给娃拍嗝的正确姿势

1.坐着拍嗝

妈妈抱着宝宝，让孩子坐在你的腿上，一只扶住着宝宝的脑袋，另一只手轻轻拍打宝宝背部对其进行拍嗝，这个方法建议大一点宝宝用。

2.竖着给宝宝拍嗝

宝宝竖起来后将下巴靠在自己的肩膀上，紧贴自己，然后一只手固定宝宝腰部，另外一只手轻轻拍打宝宝背部。

3.飞机抱拍嗝

这建议让爸爸来。让宝宝胸部略高于腹部然后趴在自己的手臂上，利用倾斜角度，轻轻拍打背部，这样宝宝就能顺利打嗝了。

4.趴着拍嗝

双腿并拢，宝宝面朝下横趴在腿上，宝宝下巴垫在你的大腿边缘，一只手扶着宝宝，另外一只手轻轻拍打背部。

给宝宝拍嗝方法有很多，家长要选择适合宝宝的，给宝宝拍嗝时还要控制好力度，动作轻些，以免伤害到宝宝。

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