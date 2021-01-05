保护卵巢，这几件事请一定要做到！

卵巢是孕育生命的重要组成部分，女性一辈子一共排出的成熟卵子也就400-500颗，每排出一颗就少一颗。若卵巢出现问题，对以后孕育生会命造成很大的不利影响。所以，在平时大家就要保护好卵巢。赶紧来了解一下保护卵巢的正确姿势吧~

1.保持平和心态

现在生活工作压力大，女性容易焦虑，进而增加心理负担，对卵巢有害无益。所以，大家平时要尽量放松心情，保持心情愉快，不要太过焦虑，做些自己喜欢的事情。

2.性生活要规律

性生活质量越高，对女性健康越有利。一般排卵前4天和排卵后2天是同房的好时间，如果要备孕的话可以每两天同房一次。

3.不要盲目减肥

了解到肥胖会影响生育后，很多女性会马上选择减肥，但减肥也要适度。因为过瘦的身体也是会导致女性不孕。大家在减肥时要合理科学，将BMI值保持在20-24之间。

4.坚持适当运动

长时间久坐会对卵巢功能造成不利影响，因为长时间不动不利于盆腔血液循环，所以大家每隔一小时就要起来活动下。每周运动2-3次，每次一小时，可以让身体有充沛的体力与精力，卵巢也会更加健康。

5.保持营养均衡

平时要保持饮食规律，不要因为减肥而不吃饭。新鲜蔬果富含维生素与抗氧物质，可以很好的保护卵巢，大家要多吃。适当吃些进补食物，比如枸杞红枣，可以增强抵抗力。

6.作息规律、充足睡眠

熬夜已经是很多女性的常态，这也会影响卵巢功能。日常生活中，大家要早睡早起，不要熬夜，也不要随便打乱自己的生物钟。每天睡眠时间应保持在7-8小时，提高睡眠质量。

7.杜绝不良生活习惯

很多女性都有吸烟喝酒的习惯，这会影响卵巢健康。为了你的卵巢，大家要戒烟戒酒，并且远离二手烟。另外，劣质化妆品、染发剂千万不要使用。

因为工作，有时候女性会喝咖啡来提神，但咖啡里面的咖啡因会影响生育功能，对卵巢也会造成不利影响。因此，大家也要少喝咖啡。

卵巢健康与否关系着女性以后生育能力。因此为了卵巢健康，女性朋友要杜绝上面几件事情。平时定期去医院体检，当发现自己的卵巢功能有异常时，要及时就医，医生会针对女性情况制定相应治疗计划。

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