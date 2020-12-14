让娃爱上吃饭，这些小窍门你学会了吗？

有的宝宝总是把零食当饭吃，不好好吃饭，让爸爸妈妈十分头疼。宝宝不爱吃饭，会导致营养不良，影响身体健康和正常发育。那么，该怎么做才能让宝宝爱上吃饭呢？赶紧来学学以下五个方法吧~

1.寻找可以替代的食物

有的宝宝不喜欢吃某种食物，比如胡萝卜，此时大家可以选择其他食物来替代，以免导致宝宝营养缺乏。

2.少给或者不给娃吃零食

有些父母喜欢给孩子吃重口味的零食，比如糖果、蜜饯。等到把饭端上桌的时候，宝宝就不爱吃。因此，大家在平时应尽量少让宝宝吃这些零食。另外，做饭时口味也不要太重，以免影响宝宝食欲。

3.不要强迫，要尊重宝宝想法

宝宝挑食严重，有些父母不管宝宝愿不愿意都强迫他们吃，其实这样做并不可取。对于宝宝不喜欢吃的食物，家长可以找其他食物代替。

还有，家长要学会尊重宝宝意愿，不要强迫宝宝吃。想要宝宝接受一种食物，大家要循序渐进慢慢来。

4.丰富食物口味，改变烹饪方法

大家平时做饭时要注意更换菜谱，改变一下烹饪方法。比如，把米饭做成饭团，再用海苔装扮一下，会更容易让宝宝接受哦。

5.父母要以身作则

宝宝模仿能力强，大家要抓住这个机会，改变宝宝不爱吃饭的习惯。在吃某道菜时，大家要表现的很好吃的样子，宝宝看到后自然也会想要吃。久而久之，宝宝自然也就爱上吃饭了。

试试上面这几种方法，就能改变宝宝不爱吃饭的问题。此外，建议再给他们准备一套专属餐具。这样吃饭时心情会变好，也就会大口吃饭了~

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