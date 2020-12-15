孩子的消费观，得在买买买中建立！

每到周末，很多父母都会带着孩子外出购物玩耍，享受美好的亲子时光。有的父母在购物时只注意自己买买买，而忽略了孩子，要知道，此时正是帮助孩子树立正确消费观的最佳时机。大家赶紧来了解一下吧。

1.父母需以身作则

父母是孩子的第一任老师。因此，大家在购物时要以身作则，引导孩子了解“金钱来之不易”的观念，不要让他养成大手大脚习惯。让孩子了解生活简朴，不过度奢华是中华美德，从小就让其养成合理消费、理性消费的观念。

2.建立自己的账本，合理规划零用钱

过年时的压岁钱或平时的零用钱，可以让孩子自己保存。给孩子准备一个笔记本，记录每笔钱的开支，让孩子从小养成记账的习惯，合理规划零用钱的使用。

3.计划用钱，理性消费

购物前，大家可以先跟孩子商量好，问问孩子需要买什么，不能超过一定金额，这样可以帮助孩子养成有计划用钱的好习惯。等到孩子长到一定岁数，有自己的零花钱后，大家可以在购物前问孩子想买什么，有没有超过自己的承受能力，引导孩子理性消费，让他将零花省下来，珍惜来之不易的零花钱。

4.按需购买，适度消费

从孩子三岁开始，大家带他去超市购买东西前，可以先跟孩子一起列出一张清单，到超市后，每买一样东西就划掉一样，若有多余的钱可以买其他东西，但如果没有多余的钱就要立即带他离开。这能让孩子明白“需要“和“想要”的区别，了解什么是必需品什么是非必需品。

5.货比三家，精确消费

在买东西时，家长可以多转几家店铺，比完价格后，再比比质量，然后从中选择最好的一家。这可以帮助孩子养成货比三家，精确消费的观念。等到孩子大一点时，家长还要引导孩子选择合适的购买时机，比如在超市或商场打折时可以选择囤些不易过期的生活必需品。

建立良好的消费观，不仅能帮助孩子赢在财富的起跑线上，同时还能锻炼孩子的思维逻辑。平时，家长也可以给孩子一个“赚钱”的机会，利用劳动获得自己想要的东西。

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