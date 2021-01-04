帮助宝宝味觉发育，你需要这份指南！

宝宝出生后，味觉还处在发育阶段，六个月后添加辅食是味觉训练的重要一步。辅食种类繁多，可以有效刺激宝宝味觉神经，帮助宝宝味觉快速发育。为了更好地帮助宝宝味觉发育，还有哪些方法可以帮助宝宝味觉发育呢？赶紧来瞧瞧吧~

训练宝宝味觉的正确姿势

1.吃不同种类的水果

水果种类有很多，口味有所不同，味觉上也会有所差异。给宝宝摄入不同种类的水果，可以很好的刺激味觉神经发育，使味觉获得锻炼。

2.及时添加辅食

不同种类的辅食味道也是不一样的，可以让宝宝体验到不同味道。因此，在宝宝6个月大时，大家就要开始给宝宝吃辅食，一方面可以满足宝宝对营养的需求，另外一方面也能让宝宝体验到与母乳不同的味道，为以后的断奶提供准备，同时刺激宝宝味觉发育。

怎么保护宝宝味觉发育？

1.控制宝宝对糖分的摄入

一岁以后，宝宝虽然可以吃适当吃些甜食，但大家一定要控制好食量，不要吃太多。要知道，甜食含糖量高，宝宝吃多了容易龋齿，不利于口腔健康，同时还会导致他们身材变胖。

2.不要过早在辅食里加盐

不满1岁的宝宝肾脏还处在发育阶段，因此不要过早给宝宝吃盐，吃清淡食物比较好，以免加重肾脏负担。1岁以后可以添加盐，但要控制好添加量。此时宝宝对于盐的需求非常低，应让他保持饮食清淡，不要让宝宝跟大人吃同样食物。

3.不要让宝宝吃重口味的食物

为了让宝宝乖乖吃饭，有的父母在做饭时会添加各种调料，让食物口味变重，这会导致宝宝味蕾变得迟钝，而且不利于消化。宝宝以后也只吃重口味的食物，这对味觉发育是非常不利。

TIPS：

1岁以内的宝宝口味太重，不仅味蕾变得迟钝，影响味觉发育，同时还会造成宝宝蛀牙、高血压甚至是糖尿病。

6个月到1岁是宝宝味觉发育的敏感期，受到的刺激性也较大，如果这时候食用多种种类的食物，对其味觉发育十分有利，以后也会愿意接受各种食物。但如果摄入食物比较单一，味觉发育就会受到影响，以后所摄入的食物种类和范围也会比较窄，不利于营养均衡摄入。

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