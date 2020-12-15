想要宝贝长得高，这十种食物睡前别吃！

父母都希望自家孩子形象好、个子高。通常来说，给孩子补充合适的营养，可以促进身高增长。但需要提醒大家注意的是，给孩子补充营养一定要小心，有些食物千万没别乱给孩子吃，特别是晚上。孩子晚上睡觉前，以下这十种食物不适合吃，快来了解一下吧。

1.糖果

在睡觉前，大家不要给孩子吃糖果。糖果吃太多会造成体内脂肪堆积，影响钙质代谢，妨碍体内钙物质合成，影响身高生长，还会对牙齿健康不利。

2.肉类

肉类食物虽然能补充营养，但不适合晚上多吃。肉类含热量过高，会导致孩子消化不良，影响睡眠质量，不利于孩子长高。

3.玉米

晚上睡觉前吃玉米，会让孩子产生饱腹感影响消化，降低睡眠质量，对孩子长高是非常不利的。

4.碳酸饮料

碳酸饮料含磷量过高，喝的太多会引发体内微量元素失调，导致孩子发育迟缓。如果晚上睡觉前喝，对孩子睡眠质量会造成不利影响。

5.果冻

果冻是孩子的最爱，但晚上还是让他少吃为好。果冻是各种添加剂调制而成，这对孩子身体发育十分不利，如果吃多了，还会影响孩子生长以及智力发育。

6.油炸食物

食物在经过高温油炸后，除了热量外，营养价值已经所剩无几。经常食用只会造成孩子营养不良，不利于孩子长高。

7.冰激凌冰棍

孩子在睡觉前吃冷饮，会让他难以入睡。孩子睡眠质量较差，身体发育就会变慢，落后于其他同龄孩子。

8.巧克力

巧克力是很多孩子喜欢的食物，白天适当食用ok，但如果睡觉前食用，会造成中枢神经变得兴奋，变得很难睡着，最后影响身心健康。

9.核桃

核桃虽有利于大脑发育，但热量也很高。但孩子睡觉前吃核桃，会导致孩子发胖以及消化不良，对睡眠质量造成影响，不利于孩子长高。

10.膨化食品

膨化食品含淀粉量以及含盐量都很高，容易让人口渴。孩子晚上睡觉前喝水太多，半夜醒来次数也变多，这就影响孩子睡眠质量。

孩子睡着后，身体所释放出生长激素有利于个子生长，因此家长要保证孩子有个好的睡眠质量。

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