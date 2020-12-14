坐月子期间能不能出门？关键要看这几点

生完孩子后，新妈妈就需要坐月子让身体恢复。最近有新妈妈询问我，坐月子期间可以出门吗？我们一起来看看专家怎么说：

坐月子期间新妈妈可以出门吗

坐月子期间是否能出门，主要还是要看身体恢复情况以及当天的天气条件。如果新妈妈身体恢复不错，且天气情况较好（没有风），新妈妈可以出门走走。建议大家产后休养一段时间，不要过早出门。如果要出门，在外出时要做好防风（防寒或防晒）工作，以免着凉。

坐月子期间，新妈妈要好好休息，但也不能长时间躺在床上，应下床多走动，有助于产后恢复，大家可以选择做些简单的体操。对于顺产的妈妈来说，一般三天以后就可以下床走动，剖腹产妈妈则需要一个星期左右的时间。如果天气寒冷或是起风就要尽量待在家里。

新妈妈生娃后多久可以出门

妈妈生娃后可以出门，但出门时间要看身体恢复情况。对于顺产的妈妈来说，产后两个星期就可以出门活动，比如散步。但要在天气晴好无风前提下，活动范围最好是在住所周围，外出时间控制在半小时之内。

剖腹产妈妈则需要时间久点，一般在二十天左右。有些新妈妈恢复比较快，可以提早出门，但要做好准备工作，不要吹风着凉。到底能不能出门，要看新妈妈具体的身体情况。

TIPS：

月子期间，大家可以出门活动，但不要做剧烈运动，以免对身体造成伤害。另外，大家还要注意饮食调理，坚持荤素搭配。产后几天产妈可能没有食欲，可以吃些流食，之后可以恢复正常饮食。大家还要保持睡眠充足，并做好个人卫生护理工作。

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