孕期运动有益健康，但有三类人不能做！

不少爱运动的女性朋友会有这样一个疑问：怀孕后还能不能运动？其实是可以的，适当运动不仅能提高身体抵抗力，对顺利分娩也起到很大帮助。那么，准妈妈应该怎么科学运动呢？赶紧来了解一下吧~

孕期适当运动，好处多多！

1.提高肺活量

每天适当运动不仅能提高身体素质身体抵抗力，还能增加肺活量，对以后的分娩也能起到帮助作用。

2.缓解便秘

怀孕后受到体内孕激素的影响，子宫不断增大压迫到肠道，影响正常肠胃蠕动，所以会有不同程度的便秘。适当运动，多吃新鲜蔬果补充膳食纤维，肠胃重新蠕动促进肠胃蠕动，缓解便秘。

3.控制血糖

有些妈妈怀孕后血糖比较高，这时候适当运动能起到“控糖”效果。因为运动会消耗体内的能量与脂肪。

准妈妈适合做哪些运动？

1.慢跑快走

一开始孕妈可以选择慢走，之后再快走或是慢跑，羽毛球也是不错的选择。但对于篮球或是足球，孕妈就不适合了，这需要消耗大量的体力。

2.凯格尔运动

产后恢复盆底肌一般多采用这项运动。孕妈可以从孕期就开始练习。方法很简单，跟憋尿用力一样。每次10-15s，放松2~3s，反复十五分钟，每天2-3次。

3.游泳

孕中期可以选择游泳，这时候孕妈肚子较大，水的浮力可以支撑妈妈的肚子，下肢肌肉充分放松。

4.做家务

怀孕后可以做些简单的家务，比如擦桌子、收拾家里。拖地、爬高刷碗有可能摔倒的工作最好不要做。

5.瑜伽

孕期瑜伽可以帮助分娩。瑜伽要在专业人士指导下进行。如果选择在家做，要注意安全，一旦感觉到不适要立即去医院。

这三类准妈妈孕期不适合做运动

1.孕期有异常情况

准妈妈以前有过不良妊娠史，或是怀孕后胎盘位置不佳，就不要做运动。一般来说，医生会建议这类准妈妈少运动，安心保胎。

2.身体条件不允许

有的准妈妈在怀孕前体型偏瘦，有贫血症状，怀孕后就不适合运动，要多休息。

3.运动后有不适感

如果大家在运动后感觉到头昏、肚子痛、胸闷，应立即去医院就医，千万不要逞强。

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