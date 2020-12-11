孩子小便若出现这种颜色，别犹豫，赶紧就医

如果泌尿系统发生病变或身体其他器官患病时，就有可能会对尿液的颜色产生影响，导致颜色发生改变。所以，通过观察宝宝尿液的颜色，就可以直接了解他的身体是否健康。

♦ 宝宝正常的尿液是什么颜色的



一般来说，健康的宝宝尿液应该呈淡黄色，清澈透亮的，但也不是所有宝宝都是这种颜色。其实，尿液颜色会在无色到淡黄色这个区间里变化，具体什么颜色由宝宝尿液的酸碱度和色素浓度决定。

如果宝宝出汗多或饮水量少，排尿量会变少，尿液浓度上升，颜色就是深黄色；当宝宝喝水量充足，排尿量增多，尿液浓度被稀释，颜色会接近透明，和水一样。

宝宝身体健康的话，排出的尿液就不会有特殊气味。如果尿液散发出腐臭味，大家就要警惕他是不是发生尿路感染了。

如果尿液中有不容易消失的泡沫，说明尿液中的蛋白质比较多。

♦ 宝宝尿液是这种颜色，赶紧就医

宝宝小便时，排出的尿液一直是深黄色，特别是尿液中如果有茄黄色泡沫，大家要警惕起来，孩子可能是生病了。

出现这种情况，大多是黄疸导致，比如患有新生儿溶血症、黄疸型肝炎等。另外，有的肝炎患者在发病早期还没有出现黄疸时，尿液颜色也跟浓茶一般。

当出现以上这些情况时，大家要赶紧带孩子去就医。

♦ 这些都是正常生理表现，不要紧张

• 宝宝晨起时尿液颜色较深，是正常的生理现象，大家不用过于担心。出现这种情况，主要是由于夜间尿液浓缩造成的。

• 宝宝吃了橘子、胡萝卜等食物后，也会导致尿液颜色变深。只要不吃了，尿液颜色就会恢复正常。

• 当宝宝呕吐腹泻或发烧时，由于大量水分随着粪便和汗液排出体外了，尿液颜色就会变深。通常而言，宝宝补充充足水分后，尿液颜色就会恢复。

尿液是人体的排泄物，不但可以把体内的有害物质排出体外，还是健康状况的晴雨表。所以大家要注意观察宝宝的尿液颜色，及时了解他的身体健康情况。

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