胎儿偏小就是营养不够？专家：没那么简单

如果产检时被医生发现胎儿偏小，准妈妈往往都比较慌，赶紧加强营养。但其实，孩子偏小未必是营养不够导致，今天我们就来了解胎儿偏小的真实原因：

1.染色体异常

染色体会对胎盘功能造成影响，影响胎宝宝的吸收能力。如果是这个原因造成的胎儿偏小，宝宝出生后，可以通过补充营养是可以恢复的。

如果胎儿偏小的情况很严重，建议大家做羊膜穿刺进行确认。一般来说，胎宝宝在B超检查中没有发现问题的话，只要注意他出生后的发育情况就可以了。

2.遗传

如果父母身型不是强壮型，或者父母出生时身材偏小，那么宝宝就有可能偏小。在排除感染、免疫疾病、妊娠期高血压等因素后，如果是前一胎也偏小，那差不多可以确定是遗传因素导致。

胎儿在子宫里偏小，不代表出生后身高就矮哦，后天的支持一样可以让孩子长高高。

3.胎盘功能受损

红斑狼疮、妊娠期高血压、胎盘早剥、过度劳累等会影响胎盘血流，进而导致胎儿偏小。大家如果出现以上这些情况，可以通过休养安胎进行缓解，必要时可在医生指导下服药，以维持胎盘正常血流。

4.患有妊娠期高血压

妊娠期高血压很容易导致胎盘血栓，妨碍胎宝宝正常的影响吸收，进而造成胎儿偏小。如果准妈妈是高龄孕妇，之前有过因妊娠期高血压导致胎儿发育迟缓的情况，一定要提前服药控制血压。

5.子宫感染

准妈妈在做孕检时，需要接受巨细胞病毒、梅毒、单纯疱疹病毒、弓形虫等的检查。如果孩子感染以上这些病毒，有可能会生长滞留，也可能会给正常发育造成不可逆转的伤害。

6.多胞胎

子宫空间有限，母体提供的营养也是有限的，因此，多胞胎偏小或者发生早产都是可以理解的。

如果双胞胎的体重相差超过20%，羊水一边多一边少，血红素发生改变且同属一个绒毛膜胎盘，那就有可能是双胞胎输血症候群。这种病是一种营养不均疾病，治疗起来比较困难，只能通过反复抽放羊水的方式进行改善，但不一定会有效果。

除了以上这六点原因外，孕期服药、双子宫、先天子宫畸形、子宫较小、孕期抽烟喝酒都有可能导致胎儿偏小，各位准妈妈要警惕起来。

如果胎儿只是腿短，双顶径、腹围等其他部位发育正常，大家就要注意补钙和补充维生素D，此时疯狂干肉反而不如晒太阳来的有效！

最后提醒大家，不要一听说胎儿偏小就盲目补充营养。诸如饮料奶昔、薯条、冰淇淋、饼干、蛋糕等都是高热量食物，孕期多吃只会长肉，不会帮助胎宝宝生长。另外，主食和水果中的含糖量较高，食用时千万千万别过量，万一把血糖吃高了，那麻烦可就大了！

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