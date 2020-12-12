超过35岁想生娃，这份备孕攻略请收藏

随着时代的发展，晚婚晚育的人越来越多了。很多超过35岁的女性在生娃问题上顾虑重重：胎儿是否健康、生孩子风险大不大等等。其实，只要做好科学备孕，以上这些问题根本不是事儿。下面给大家奉上高龄女性科学备孕指南，赶紧收藏起来吧~

高龄女性如何科学备孕？

1.心态要积极

很多大龄女性备孕时压力重重，这对正常备孕是非常不利的。大家在备孕时一定要保持良好积极的心态，拥有愉悦的心情，并且要休息好，只有这样受孕的几率才会提高。

2.孕前检查一定要做

备孕前，大家最好到大医院做些必要检查，比如激素六项、阴道分泌物及妇科检查等。如果在检查过程中发现有异常情况，应先把病治好再备孕，这样才能提高受孕率，孕育出健康的孩子。当然除了女性需要检查外，男性也需要做好备孕前的检查。

3.注意补充叶酸

叶酸可以预防胎儿神经管畸形，并能调节女性体内生殖细胞活力，所以备孕前大家一定要补充叶酸。补充叶酸的方式有多种，可以是通过饮食，也可以在专业医生的指导下服用补剂。

4.改掉不良生活习惯

有些大龄女性可能有一些不良习惯比如作息时间不规律、爱喝咖啡和酒、不爱运动、爱吃垃圾食品等。但如果大家想备孕成功，这些不良习惯就都要改。否则，不但不容易受孕，即使受孕，胎儿的健康状况可能也会很差。

大龄女性备孕，这些知识一定要懂

1.容易出现难产问题

大龄女性骨盆关节比较僵硬，所以在生产时阴道收缩没那么灵活，容易出现难产问题，因此大家一定要配合医生生产，才能最大程度地保证自身和孩子的健康。

2.胎儿畸形

大龄女性身体的各项机能在下降，卵子的质量也在下降，因此畸形率也比较高。建议在孕后一定要做一些必备检查，以确保胎儿是否健康。

3.流产风险增大

女性年纪较大，子宫状况不如年轻时那么好，也容易发生流产，因此一定要小心呵护。

4.产后恢复较慢

很多大龄产妇因为身体原因，产后恢复也比较慢，在坐月子期间更是要上心。

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