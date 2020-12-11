当爸爸后，这几个坏习惯别再有，当心孩子会复制！

想要当好一个好爸爸，并不是一件容易的事。父母是孩子的第一任老师，如果爸爸有以下这些不良习惯，一定要尽快改掉！

1.沉迷电子游戏

孩子出生后，如果爸爸依旧沉迷于电子游戏，那就意味着将孩子丢给妻子一个人照顾，这不仅是不负责任的行为，对妻子也会造成极大的伤害。

2.抽烟喝酒

抽烟和喝酒都是不良嗜好，不仅对自身有害，而且还会伤害到孩子的健康，引发一系列家庭问题，大家赶紧戒掉吧！

3.逃避撒谎

有的爸爸下班不回家总说有应酬，其实多是是和朋友一起喝酒取乐，缓解工作和生活压力。这种无意识的谎言会给孩子埋下逃避的种子，不利于责任意识的培养。

4.随意违反规则

俗话说“大丈夫一言既出驷马难追”。定好的规矩，家里所有人都必须遵守，爸爸也不例外。比如，吃饭时不准玩手机不准玩玩具、到点就要睡等等。千万不要因为家里有客人或者孩子求饶就随意违反规则，以免孩子将来把纪律当儿戏。

5.没有界限意识

在和孩子相处时，很多爸爸把孩子当成朋友一样对待，完全没有家长的威严。其实，这种教育方法是不对的。爸爸一定要牢记自己家长的身份，不要成为妻子眼中的“大男孩”，在金钱、道德、时间等方面给孩子正确的教育和引导。

6.与别人家孩子比较

有的爸爸总是忍不住拿自家孩子和别人孩子进行比较，常常会对孩子说“隔壁家小明考了第一名”“同事家小孩比你长得高”等话语。这样不但会打击孩子脆弱的自尊心，还会让他越来越不合群，变得孤立起来。

7.威胁恐吓

和孩子沟通交流，并不是谁的嗓门大，谁说的话就有道理。孩子在威胁和恐吓中长大，性格要么变得很懦弱，要么变得很暴躁，这两种极端性格对他今后发展十分不利。

大家要去明白孩子的想法，让孩子能自由发挥，懂得欣赏孩子的优点。

8.瞎忙浪费时间

不管爸爸在事业上获得多大的成功，都不能和孩子的教育相提并论。爸爸多陪孩子一小时时间，将来会获得更大的回报。因此，亲子关系是最宝贵的，也是最值得珍惜的。

9.不懂如何拒绝孩子

请大家牢记，遵从孩子并不代表爱孩子，拒绝孩子也并不意味着让孩子伤心。坚定而温和地拒绝，让孩子明白其中的道理，这也是一种爱。

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