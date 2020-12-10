坐月子想吃水果，得煮熟了才能吃？当真你就输了

民间有说法，说女性坐月子期间如果想吃水果，要吃加热后的水果，不然宝宝会拉肚子。如果吃凉水果，牙齿会受凉，将来会落下牙疼、牙齿松动等月子病。那么，这个说法是真的吗？

民间说法并无科学依据

其实，新生宝宝腹泻和妈妈吃何种水果并没什么关系。而且，吃凉水果会落下月子病这种说法也是没有科学依据的。

不过，许多新妈妈吃了加热后的水果后，就彻底爱上了。因为有些水果加热后，味道会比加热前更好吃，比如雪梨饮、苹果派、烤香蕉等。

水果加热后，水溶性维生素会发生流失

在营养价值上，水果加热后，除了蛋白质外，只有水溶性的维生素会发生流失，其中流失最大的是维生素C，其次是维生素B族。而水果中的油溶性维生素，在加热前后含量并没有太大的变化。

水果中的维生素B族含量并不高，靠吃水果补充维生素B族也不大现实。因此，只要不是主打维生素C的水果，想加热吃就加热吧，无妨！

很多人发现，水果加热后吃起来更酸，这是怎么回事呢？

事实上，水果加热后变酸是果糖造成的。果糖的温度越高，水果的酸味就越大。如果把水果榨成果汁生榨出来的果汁酸味更明显。

哪些人适合吃加热后的水果

新妈妈生娃后，没有必要非吃加热后的水果，但以下两种人非常适合吃：

1.肠胃虚弱的人

寒凉的水果会使肠胃道蠕动速度变慢，因此，将水果适当加热再吃，可以缓解胃部不适，增强胃动力。老人和小孩也可以吃加热后的水果，更容易消化吸收。

2.感冒咳嗽的人

咳嗽时，咽喉部受到刺激会使症状变得更加严重，这时吃一些温热食物会好一些。感冒的病人体温较高，吃常温水果会使咽部不适加重。民间常说的“盐蒸橙子治咳嗽”，就是这个道理。

哪些人不适合吃加热后的水果

水果蒸熟后，膳食纤维会被破坏，无法发挥润肠通便的作用。如果是便秘患者，加热水果时温度不要超过40℃。

孕妇和产妇都是便秘的高发人群，因此坐月子期间最好不要吃加热后的水果。如果大家喜欢加热后水果的味道，可以将水果放在温水里泡一泡再吃。

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