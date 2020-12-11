如何挑到好月嫂？康康过来人的实用建议

坐月子请个月嫂来帮忙，几乎已经成为每个中国家庭的标配。但是家政市场鱼目混杂，如何才能挑到合格称心的月嫂？今天，我们就来康康过来人都有哪些实用建议，赶紧来pick吧~

♥ 挑选月嫂，这些误区千万别进

首先，有三个误区一定要绕开：

1.月嫂价格越贵越好

越贵的月嫂，往往很难约上，这也是月嫂工资高的一个重要原因。受“越贵越好”的惯性思维影响，有能力请月嫂的家庭大多不会在意月嫂的工资有多高，只要能请到优秀月嫂就行。但其实这可能是家政公司在炒作，因此在挑选月嫂时一定不要以价格为标准，要多方面考核后，再决定是否聘用。

2.农村来的不能用

很多妈妈认为，“农村来的月嫂”身上不干净，对育儿知识一知半解，于是在挑选时更愿意选择本地人或者是来自其他城市的月嫂。实际上，在月嫂的岗前培训中，农村妇女更加朴实，而且往往更愿意吃苦，在照顾宝宝方面更有优势。

月嫂尽管工资高，但农村月嫂往往很节约，而且很感恩，现实生活中就有雇主会把家中的旧衣服送给这类月嫂，这让月嫂非常感激，相处得很愉快。

3.看宝宝乖不乖

有的人觉得，月嫂带得好不好，就看孩子在月嫂手上乖不乖。其实，现在也有新闻报道了，有不少不良月嫂为了让孩子安静，会给宝宝喂药或者直接将宝宝摇晕。所以，大家不能以此来来判断月嫂的优劣！

宝宝性格各异，有的是“天使”宝宝，有的是小恶魔，遇到难搞的宝宝，月嫂也没办法一秒止哭，都是需要慢慢磨合的。

♥ 挑选月嫂的正确姿势

在挑选月嫂时，不妨参照以下几条：

1.检查相关证件

挑选月嫂时，大家要注意验证身份证是不是本人，查看她的月嫂资质证明，以及健康证或体检证明。

2.看月嫂的年龄

通常而言，月嫂的年龄大多在40-50岁之间。月嫂的工作十分辛苦，很多女性到了更年期后就很难应付得聊。而现在有很多全职妈妈在把孩子送到幼儿园后，选择兼职当月嫂。她们体力充沛、精力旺盛、育儿经验丰富，和妈妈交流没有代沟，更容易接受新的育儿观念，受到越来越多的妈妈的追捧。

月嫂的年龄在50岁以上，特别是超过55岁，育儿观念多半和你差别很大，一定要谨慎选择。

3.了解月嫂的时间安排

照顾新妈妈坐月子和小宝宝的生活起居并不容易，而月嫂的工资一般是26天结算一次，没有假期三倍工资和加班费这么一说。再加上有的妈妈会突然早产，应留下一些空余时间调剂，月嫂通常不会把工作安排得太满，让自己“连轴转”。

大家在挑选月嫂时，要了解清楚她在上一家大概要工作到什么时候，这一点十分重要。给月嫂充足的休息时间，才能更好地照顾新妈妈和宝宝。

4.是否支持母乳喂养

优秀的月嫂一定会帮助妈妈实现母乳喂养，毕竟母乳是宝宝最佳的口粮。大家雇佣月嫂前，要先问一问她多长时间可以实现全母乳喂养。通常来说，奶粉喂养的宝宝进食一次可以睡两三小时；母乳喂养的宝宝进食一次只能睡一两个小时。大家不要认为宝宝睡觉时间越长生长速度就越快，母乳喂养和奶粉喂养根本就不能比！两种喂养方式的差别，只是月嫂的休息时间变长了。

宝宝吃完母乳可以睡一小时，那就用不着额外吃奶粉。如果月嫂经常建议妈妈喂完母乳后喂奶粉，那她就不是真正的支持母乳喂养。

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