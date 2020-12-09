孩子在外哭闹，pick这些神器，一秒止哭！

带娃出门，看上去是美好的，但若遇到宝宝莫名哭闹，可就头秃了！

别担心，pick下面这几件哄娃神器，一秒止哭：

♦ 衣物和纸尿裤

宝宝哭闹，有可能是尿尿了或者是拉粑粑了。大家千万不要怕麻烦，一定要在妈咪包里带上换洗衣物和纸尿裤，以便及时进行更换。

特别是出门时间较长，有的妈妈没有及时发现，宝宝尿尿时发生侧漏将衣服也弄湿了。如果没有衣服换，宝宝会感到很难受，自然就会哭闹不止。

注意，给宝宝更换内衣或纸尿裤时，动作一定要迅速，并且避开风口，以防孩子受凉感冒。

♦ 毛毯

宝宝困了想睡觉时也会不停哭闹，此时身边有一条小毛毯就很棒啦~毛毯不但可以用来垫在宝宝身下让他感到舒服，还能将宝宝包裹起来避免他受凉生病。

♦ 玩具

出门前，大家可以带几个宝宝爱玩的玩具放在包里。玩具最好选择无声的，或者可以调节声音大小的那种，以免玩具发出的声音影响到其他人。

大家给宝宝挑选玩具时，一定要注意查看玩具的材质。建议选择食品级材质为佳，这样宝宝即使用嘴去咬，也不用担心安全问题。五颜六色的玩具更能吸引宝宝注意力，宝宝也会更喜欢。

宝宝玩过玩具后，大家要及时收起来，别弄脏了，以防过一会还需要用到它~

♦ 哺乳巾

出门在外，宝宝发生哭闹最常见的原因就是肚子饿了。如果宝宝是奶粉喂养，那还好办，只要身边有热水，就可以调好给宝宝喝奶。但对于母乳喂养的宝宝而言，出门在外备一块哺乳巾就十分有必要了。

特别是带娃长时间乘坐公共交通工具（比如长途汽车、火车等），哺乳巾除了可以避免走光，防止出现不必要尴尬外，还可以隔绝一部分外界干扰，给宝宝营造一个安静的进食环境，实用性非常好。

为了减少宝宝哭闹，以免打扰到他人，以上这几件哄娃神器可要带好，让宝宝更舒适，同时也让自己也轻松一些~

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