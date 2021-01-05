宝宝1岁了还不会走？很正常，没必要着急！

最近有一位宝妈向我求助：“我和闺蜜前后脚生娃，两个宝宝身高和体重也差不多，现在两个宝宝都一岁了，闺蜜家的走起路来稳稳当当，我家却还要扶走，这可怎么办？”

其实，这种现象很正常，每个宝宝都有自己的成长发育规律，家长真没必要为此着急。育姐今天就给大家整理了一份宝宝大运动技能发育时间表，赶紧来学习一下吧~

Δ 宝宝大运动技能发育时间表

1.翻身：3-4个月

出生100天左右，宝宝身体发育越来越好，比刚出生时强壮了许多。在掌握自主翻身技能前，宝宝会先试着让自己侧身。如果宝宝此时还不能翻身，可以用玩具来引导，让他先学侧身，再学会自主翻身。

2.独坐：6-9个月

宝宝6-7个月时，可以依靠其他物体或者在父母的帮助下，坐起来一会。8-9个月时，随着肌肉和脊柱逐渐发育完善，宝宝可以自己慢慢坐起身来，并且不用依靠任何物体。

3.爬行：8-10个月

对宝宝而言，爬是十分重要的大运动技能，是宝宝从躺、坐到站立、行走的重要过渡。爬不但需要全身各个部位配合，还需要头、眼、四肢的配合，所以爬可以促进宝宝身体发育。

有的宝宝爬得少或者爬得慢，大家也不要太着急，可以将小玩具放在宝宝前面吸引他的注意力，引导其练习爬行。

4.站立：9-12个月

宝宝首先是先学会扶站，接着再学会独自站。一般而言，宝宝学会站后，就会很快会走了~

5.行走：不晚于18个月

宝宝学会站立后，很快就能学会行走。但有的宝宝要到1岁半样子才会走路，这也很正常。所以通常而言，宝宝不晚于18个月学会走路都很正常。

有人说，宝宝越早会走路就越聪明。并非如此，研究发现，走和智力之间并无直接相关，所以这种谣言还是不要再传了~

Δ 训练宝宝大运动技能，牢记以下要点

在训练宝宝大运动技能时，大家要注意以下这些要点：

1.不要拔苗助长

宝宝身体情况各异，发育速度也不一样。大家不能参照“别人家”同龄宝宝的发育和技能发展情况，就轻易判断自家宝宝发育迟缓，更不能拔苗助长，对宝宝胡乱训练。

2.保证训练安全

宝宝在床上练习翻身时，大家一定要在旁看护，防止宝宝从床上跌落造成意外；宝宝练习爬时，要把影响爬行的障碍物全部清理掉，以免磕伤宝宝。宝宝练习走路时，不要去不平整的地方，避免宝宝摔倒时磕伤撞伤。

3.注意训练时间和宝宝情绪

大家要注意训练时间，控制在10-15分钟为好。另外在训练时，要注意观察宝宝的情绪和状态，发现异常及时停止。

tips：宝宝学走攻略，快来收下

既然说到了学走，育姐还整理了一份宝宝正确的学步攻略，有兴趣的宝妈快来看。

1.学走前，让宝宝多运动

动作发育的过程是连续的，小家伙通常先学会抬头和翻身，接着学会坐和爬，然后学会站立、走路和跑步。

假如大家总是抱着宝宝，会让他丧失锻炼的机会，有可能让大动作发展受到影响。所以，想让宝宝走的稳当走得好，要先让他打好基础哟~

2.营造安全的学步环境

有专家认为，宝宝学步最好的方式是“扶站——扶走”，也就是让宝宝扶着桌子、椅子、墙壁等慢慢学会站立和走路。

假如害怕宝宝受伤，家里的环境一定要布置好：

· 宝宝可能接触到的桌角、椅子角、墙角等，一定要包好。

· 桌布有可能被宝宝扯下来，导致桌子上的东西砸伤宝宝。因此，家里的桌子最好使用餐桌垫。

· 刀、玻璃杯、水壶等物品有可能会使宝宝受到伤害，妈妈一定要把它们放好。

· 无论何时何地，宝宝身边一定要有大人陪同、照顾。

3.给宝宝更多的陪伴和鼓励

尽管建议大家不要扶着宝宝走路，但宝宝学走的时候，爸爸妈妈的鼓励和陪伴还是很重要的。这样能给宝宝带来勇气和安全感，让他安心练习走路。

爸爸妈妈可以在宝宝不远处站着，张开双臂等待宝宝走过来。宝宝跌倒了，给他加油鼓劲，宝宝走得好走得稳当，立即表扬他。父母多陪宝宝学走路，宝宝掌握这项技能就更快。

4.保持耐心，让宝宝有充足的时间学习

其实，宝宝1岁会走路，跟1岁半会走路并没有什么区别。宝宝基础打好了，他就能走的稳当。大家请给宝宝多一点时间，多一点耐心。

总的来说，宝宝的发育过程就好像在“爬楼梯”，大家要保持心态平和，不要总是拿自家宝宝和“别人家的孩子”进行比较，这完全没有意义！

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