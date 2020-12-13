想水中生娃？真的可！研究证实安全可靠

美国一项新的关于水中分娩的研究发现，产妇在医院使用水中分娩法生娃，新生儿被送入重症监护室（NICU）或特殊护理托儿所的风险没有比对照组高。也就是说，水中分娩法与传统分娩法一样可靠。这项研究的主要目的是解决缺乏关于水分娩的产妇和新生儿结局的可靠方法研究。这项研究发表在《妇产科》杂志上。

使用水中分娩法，第一产程好处多多

制定产科执业标准的专业组织美国妇产科医师学会（ACOG）此前的结论是，第一产程（当女性分娩但未完全扩张）时浸水对足月、无并发症的产妇是安全的。事实上，分娩时浸水可以缓解疼痛，减少镇痛需求，缩短分娩时间，提高患者满意度。然而，ACOG也发现缺乏精心设计的研究来帮助确定第二产程（当女性完全扩张，在宫缩时可以积极推动时）浸水的风险和益处。

丽莎·索尔博士（Lisa Saul）博士是一位围产期医生，也是这项研究的合著者。她表示：“作为一个医疗体系，我们希望为女性提供尽可能多的选择，帮助她们在分娩过程中控制疼痛。我们的主要关注点始终是母亲和新生儿的安全，因此我们需要确保我们的做法以现有的最佳证据为基础。”

关于水中分娩的新研究将制定更严格的临床方案

为了解决在第二产程对水分娩结果缺乏高质量研究的问题，Allina Health领导了一项多地点研究。这项研究包括来自Allina Health and HealthPartners系统的8家医院在4年内（2014年至2018年）583例新生儿的数据。随着水分娩在美国越来越流行，执业医师能够在美国临床标准的背景下告知他们的实践和指导方针是很重要的。在这项研究之前，在美国只有少数研究检查水分娩的结果，而这些研究大多集中在医院以外的分娩（如家庭分娩或分娩中心）。

先前主要在欧洲进行的关于水出生的研究，有各种各样的临床方案，但往往没有被描述，因此很难理解临床方案如何影响结果。此外，先前的研究往往缺乏强有力的研究设计，因此可能会产生偏差。目前的研究带来了许多以往研究所没有的新方法优势，如大样本量和用于确保水中分娩妇女与对照组之间的可比性的匹配技术。根据ACOG的建议，Allina和HealthPartners制定了严格的方案，用于候选人选的选择、浴缸的维护和清洁、对妇女和胎儿的监测，以及在出现母婴问题或并发症时将产妇从浴缸中移走。

凯瑟琳·西蒙是Allina Health的认证助产士和助产士负责人，她表示：“不管她们的生育偏好如何，妇女和家庭都应该得到安全和正确的护理。”

与传统分娩法相比，水中分娩一样安全

研究发现，第二阶段浸泡的妇女在新生儿重症监护室或特殊护理病房分娩的比例（2.9%）明显低于对照组（8.3%）。新生儿重症监护室（NICU）或特殊护理托儿所对仅进行第一阶段浸泡的分娩无差异。在检查的继发新生儿结局（即呼吸窘迫、贫血、败血症、窒息或死亡）中，浸水组与对照组匹配分娩之间没有显著差异。

研究中发现的一个可能的好处是减少了分娩时撕裂的可能性。第二阶段水浸组的妇女发生会阴裂伤的可能性是对照组的一半。这一测量方法对于那些只有第一阶段浸泡病例的妇女没有区别。

西蒙说：“这项研究证实，按照严格的临床方案进行水分娩，至少和传统分娩方法一样安全。”

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